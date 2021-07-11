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Уряд збільшив допомогу на дітей із тяжкими хворобами без інвалідності

Також призначено соціальну стипендію дітям померлих учасників Революції Гідності та учасників бойових дій.

Уряд збільшив допомогу на дітей із тяжкими хворобами без інвалідності

Кабінет Міністрів України підвищив розмір допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

З 1 січня 2022 року розмір допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність, зросте з 1934 грн до 4200 грн для дітей віком до 6 років.

Для дітей віком від 6 до 18 років – до 5236 грн.

Малозабезпечені сім’ї та одинокі матері отримуватимуть державну допомогу без зменшення її розміру, якщо центр зайнятості не може запропонувати підходящу роботу.

Також призначається соціальна стипендія дітям померлих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Нагадаємо, до Верховної Ради поданий законопроєкт, який передбачає збільшення допомоги при народженні дитини з нинішніх понад 41 тисячі гривень до 50 тисяч і індексацію цієї суми з часом.

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