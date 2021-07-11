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Сьогодні в Україні спека підніметься до 34°

Дощі та грозу прогнозують Закарпатській області.

У неділю, 11 липня в Україні денна температура коливатиметься від 29° до 34°.

Про це йдеться у даних Укргідрометцентру.

У Карпатах буде 26-31°, на півдні – 31-33°, на Київщині – 31-33°.

Закарпатській області прогнозують дощі та грози.

Зранку температура води в Чорному та Азовському морях становила 23-26°, а у річці Дніпро у межах Києва – 25°.

Нагадаємо, внаслідок сильних злив у Рахівському районі на Закарпатті вважається зниклою безвісти одна людина, обставини події з'ясовуються.

У смт Ясіня, с. Лазещина, с. Богдан та с. Луг частково підтопило 96 житлових будинків, 5 підвалів житлових будинків, 185 подвір’їв, 30 метрів автодороги Мукачево-Львів і частково пошкоджено дороги протяжністю 335 м.

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