Сьогодні в Україні спека підніметься до 34°

У неділю, 11 липня в Україні денна температура коливатиметься від 29° до 34°.

Про це йдеться у даних Укргідрометцентру.

У Карпатах буде 26-31°, на півдні – 31-33°, на Київщині – 31-33°.

Закарпатській області прогнозують дощі та грози.

Зранку температура води в Чорному та Азовському морях становила 23-26°, а у річці Дніпро у межах Києва – 25°.

Нагадаємо, внаслідок сильних злив у Рахівському районі на Закарпатті вважається зниклою безвісти одна людина, обставини події з'ясовуються.

У смт Ясіня, с. Лазещина, с. Богдан та с. Луг частково підтопило 96 житлових будинків, 5 підвалів житлових будинків, 185 подвір’їв, 30 метрів автодороги Мукачево-Львів і частково пошкоджено дороги протяжністю 335 м.