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На Київщині чоловік вчинив стрілянину по машині через конфлікт на дорозі

У стрілка вилучили немарковану зброю. 

У Вишневому Київської області під час конфлікту між двома водіями трапилася стрілянина. 30-річний водій Volkswagen створив аварійну ситуацію, а потім почав стріляти по автомобілю Renault, керманич якого зробив йому зауваження, повідомили на сторінці поліції Київщини в Facebook.

"Правоохоронці з'ясували, що між водіями виникла конфліктна ситуація на дорозі, під час якої один із чоловіків здійснив декілька пострілів з пістолету по автомобілю опонента. Працівники поліції провели низку оперативно-розшукових заходів та затримали стрільця у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджене авто
Фото: Поліція Київської області
Пошкоджене авто

Зловмисником виявився уродженець Полтавської області. Під час обшуку у нього правоохоронці вилучили пневматичний пістолет калібру 4.5 мм, без маркування.

Фото: Поліція Київської області

"Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч.4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", – додали правоохоронці. 

Нагадаємо, що днями у Вишгороді чоловік почав стріляти біля міськради після того, як 24-річний житель Києва пошкодив його автівку – порізав колеса, наніс подряпини на лакофарбове покриття, а також спричинив деформацію капота та дверей авто.

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