Він розбив скло службового автомобіля та вдарив поліцейського.

Поліція Київської області затримала чоловіка, який розбив скло службового автомобіля та вдарив поліцейського.

Про це йдеться у Телеграм-каналі МВС.

Подія трапилась під час документування працівниками групи реагування патрульної поліції Фастівщини правопорушення на залізниці.

“На Привокзальній площі міста Фастів, близько 3:00 години ночі, 34-річний місцевий житель напідпитку зненацька кинувся до працівників поліції, розбив скло службового авто та вдарив по обличчю одного з правоохоронців. Нападник спробував втекти з місця події, але поліцейські його затримали”, – йдеться у повідомленні.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Запобіжний захід обере суд.

Нагадаємо, у Києві 47-річний п'яний чоловік поранив ножем лікаря швидкої допомоги.