Авіація МВС отримала п’ятий за рік вертоліт за контрактом з французами

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Авіація МВС отримала цьогоріч п’ятий вертоліт за контрактом з “Airbus Helicopters”.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Це четвертий гвинтокрил Н-225, який приступить до виконання бойових завдань підрозділами Національної гвардії України.

Гелікоптери виконують завдання з цивільного захисту на території України. Зокрема, задіяні для оперативного переміщення особового складу НГУ на великі відстані, виконання визначених завдань, евакуації хворих та поранених, пошуково-рятувальних заходів.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Аваков відзначив, що контракт з французькою компанією Airbus Helicopters на поставку 55 вертольотів успішно виконується, а до кінця 2021-го Україна отримає загалом 28 гелікоптерів в рамках формування та розвитку Системи авіаційної безпеки МВС.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Нагадаємо, до Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС від французького виробника вже надійшло 14 гелікоптерів.

Два типу Н125 – для Державної прикордонної служби України, два типу Н145 для Національної поліції і 10 типу Н225 (6 для ДСНС України та 4 для Нацгвардії).

У травні ДСНС у межах створення системи авіаційної безпеки МВС отримала шостий гелікоптер H225 Super Puma.