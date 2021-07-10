На одному із відео камер зовнішнього спостереження було видно, як люди в масках підходять до машини і починають розбивати вікна автомо. У цей час чути крики людей і питання “Що ви робите?”.
Репортажі журналістів “5 каналу” та “2+2” показували розбиті автівки та свідчення людей, які бачили безпосередньо напад на автомайданівців. У декількох коментарях очевидці говорять про “Беркут”, вказуючи, що саме спецпризначенці вчинили напад на автівки.
Ще на одному відео, яке знімали вже на ранок, після нападу, журналісти та дружини зниклих активістів стоять під Дарницьким відділенням міліції та намагаються дізнатися, чи їхні родичі перебувають у будівлі відділку.
Нагадаємо, в ніч на 23 січня 2014 року стався напад на активістів “Автомайдану” у Києві, в Кріпосному провулку. За версією слідства, цей напад скоїли співробітники київського “Беркуту”, які зупинили авто майданівців, розбили в них вікна, побили активістів, затримали їх та відвезли до відділку міліції, аби притягнути до кримінальної відповідальності за “хуліганські дії”.
Обвинувачення стверджує, що операцію проводила перша рота "Беркута" під керівництвом Михайла Добровольського. Обвинувальний акт у справі направили до суду в березні 2016 року.