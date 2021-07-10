У декількох коментарях очевидці говорять про “Беркут”, вказуючи, що саме спецпризначенці вчинили напад на автівки.

Фото: Тетяна Безрук

Подільський райсуд Києва 9 липня дослідив відео кількох українських телеканалів про події ночі 23 січня 2014, що відбувалися під час Євромайдану у Кріпосному провулку. Засідання стосувалося справи про напад на активістів "Автомайдану", в якій обвинувачується екскомандир першої роти київського “Беркуту” Михайло Добровольський

На одному із відео камер зовнішнього спостереження було видно, як люди в масках підходять до машини і починають розбивати вікна автомо. У цей час чути крики людей і питання “Що ви робите?”.

Фото: Тетяна Безрук

Репортажі журналістів “5 каналу” та “2+2” показували розбиті автівки та свідчення людей, які бачили безпосередньо напад на автомайданівців. У декількох коментарях очевидці говорять про “Беркут”, вказуючи, що саме спецпризначенці вчинили напад на автівки.

Фото: Тетяна Безрук

Ще на одному відео, яке знімали вже на ранок, після нападу, журналісти та дружини зниклих активістів стоять під Дарницьким відділенням міліції та намагаються дізнатися, чи їхні родичі перебувають у будівлі відділку.

Фото: Тетяна Безрук

Нагадаємо, в ніч на 23 січня 2014 року стався напад на активістів “Автомайдану” у Києві, в Кріпосному провулку. За версією слідства, цей напад скоїли співробітники київського “Беркуту”, які зупинили авто майданівців, розбили в них вікна, побили активістів, затримали їх та відвезли до відділку міліції, аби притягнути до кримінальної відповідальності за “хуліганські дії”.

Обвинувачення стверджує, що операцію проводила перша рота "Беркута" під керівництвом Михайла Добровольського. Обвинувальний акт у справі направили до суду в березні 2016 року.