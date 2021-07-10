Де, як і чим можна вакцинуватися прямо зараз
Де, як і чим можна вакцинуватися прямо зараз
Європейський регулятор повідомив про можливий зв'язок між запаленням серця і мРНК-вакцинами від ковіду
Європейський регулятор повідомив про можливий зв'язок між запаленням серця і мРНК-вакцинами від ковіду
Нардеп Юрченко потрапив у ДТП у Львові
Нардеп Юрченко потрапив у ДТП у Львові
Зеленський і Меркель проведуть зустріч за вечерею в Берліні
Зеленський і Меркель проведуть зустріч за вечерею в Берліні
Зеленський призначив нового речника
Зеленський призначив нового речника
Апарат Офісу президента очолила Марія Вітушок
Апарат Офісу президента очолила Марія Вітушок
У "Слузі народу" закликали Юрченка скласти мандат народного депутата
У "Слузі народу" закликали Юрченка скласти мандат народного депутата
УЄФА побічно визнав правильність призначення пенальті в матчі Англія - Данія, призначивши на фінал суддю того поєдинку
УЄФА побічно визнав правильність призначення пенальті в матчі Англія - Данія, призначивши на фінал суддю того поєдинку
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донбасі загинув український військовий, ще троє травмовані

За добу окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню.

На Донбасі загинув український військовий, ще троє травмовані
Фото: pravda.com.ua

Протягом п’ятниці, 9 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Невельського ворог відкривав вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

У напрямку населеного пункту Піски противник тричі здійснював обстріли з мінометів 120-го калібру.

У районі Троїйцького збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки противник застосовував міномети 82-го калібру.

Неподалік Новомихайлівки ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Авдіївки окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

А біля Оріхового російські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Кримське військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10”.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям.

Крім того, один військовий отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан їх здоров’я – задовільний.

Станом на 07:00 10 липня зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Миронівського окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм.

Неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, – з артилерійських систем калібру 122-мм.

Неподалік Широкиного російські найманці обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Світлодарська ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Нагадаємо, голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік заявив про трикратне збільшення порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також