Семенченку висунули нову підозру: закидають нелегальне зберігання зброї

Раніше Семенченка підозрювали лише у створенні незаконного збройного формування (НЗФ - ред.) та організації вчинення терористичного акту.

Колишньому народному депутату Семену Семенченку оголосили нову підозру в придбанні, зберіганні та передачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вчинених за попередньою змовою групи осіб.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на текст підозри.

Раніше Семенченка підозрювали лише у створенні незаконного збройного формування (НЗФ - ред.) та організації вчинення терористичного акту. Тепер до справи додалась ще одна підозра – придбання та зберігання зброї (ч.3 ст.27 та ч.2 ст. 28 та ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України).

Як йдеться у тексті підозри, у квітні 2020 року Семенченко начебто віддав вказівку колишньому атовцю Вадиму Боровику (він співпрацює із слідством – ред.) перевезти зброю до тренувальної бази так званого незаконного військового формування у селі Сувид. Для цього Семенченко начебто дав Боровику кошти. У підозрі вказується, що Боровик усвідомлював незаконність цих дій, але перевозив зброю оскільки перебував у підпорядкуванні Семенченка. Весь хід операції начебто "був під особистим контролем" останнього.

Після того, як зброю перевезли, колишній командир батальйону начебто дав Боровику 100 доларів для придбання пакувального матеріалу, щоб сховати зброю.

Той купив дві бочки, в які і склав зброю. Після цього Боровик разом із іншими встановленими фігурантами справи, Безпальчуком та Єговоровим, начебто закопали бочки на території бази.

Окрім того, у тексті підозри йдеться про ще один епізод, коли начебто Семенченко розпорядився переховати зброю. Проте цього разу одну бочку зі зброєю закопали на смітнику.

Боровик також розповів слідству, що вже у грудні 2020 року зброю із двох схронів переховав Безпальчук, закопавши її в лісі по дорозі на село Сувид. Саме там і знайшли зброю правоохоронці.

Водночас, у підозрі не вказується де, коли саме та за скільки Семенченко придбав цю зброю та як вона взагалі в нього з’явилась. У тексті йдеться лише про факт її переховування начебто за вказівкою колишнього нардепа.

Адвокат Семенченка Владислав Добош у коментарі виданню зазначив, що підозра була очікувана, проте подив викликає час її вручення. Оскільки існування незаконного збройного формування начебто як має передбачати наявність зброї у його членів.

Захист каже, що підозра грунтується на свідченнях, що зброя, яку знайшло слідство, належить саме Семенченку.

Нагадаємо, Семенченка заарештували 26 березня за створення "приватної армії". За версією СБУ, Семенченко і так званий таємний агент НАБУ Євген Шевченко у 2018 році організували громадську організацію з охоронних послуг. СБУ вважає, що вона фактично стала приватною військовою компанією, діяльність яких на території України заборонена, і тому вважається незаконними збройними формуваннями.

Семенченку закидають ч.3 ст. 260 (керівництво незаконними збройними формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої).

29 квітня Печерський районний суд міста Києва залишив Семенченка під вартою без альтернативи внесення застави.

14 травня Семенченку повідомили про підозру в організації обстрілу будівлі телеканалу "112".