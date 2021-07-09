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В Одеській області чоловік підірвався на гранаті, бо від нього пішла кохана

Поліція розслідує інцидент як самогубство.

В Одеській області чоловік підірвався на гранаті, бо від нього пішла кохана
Фото: mmg-collectioner.ru

У Роздільній Одеської області чоловік загинув унаслідок вибуху гранати. Поліція розслідує інцидент як самогубство.

Як інформує пресслужба обласної поліції, чоловіка 1985 року народження вчора ввечері виявили без ознак життя у дворі будинку, де він проживав з матір'ю, після того, як там прогримів вибух. За попередньою інформацією, він сам підірвав гранату незабаром після того, як від нього пішла кохана жінка.

Окрім нього, незначні пошкодження отримав підліток, який живе по сусідству. Хлопця оглянули лікарі, госпіталізація йому не знадобилася.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Нагадаємо, чоловіка, який погрожував підірвати гранату в одеському суді, посадили на два роки.

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