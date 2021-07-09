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ДБР обшукало "Київводоканал" у справі про розкрадання

Перевіряють роботи на Бортницькій станції аерації та колекторах.

ДБР обшукало "Київводоканал" у справі про розкрадання
Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань у четвер, 8 липня, влаштувало обшук у головному офісі ПрАТ "АК "Київводоканал".

На сайті ДБР повідомляють, що справа стосується можливого розкрадання коштів під час будівництва першої черги Бортницької станції аерації в Києві та реконструкції комунальних об’єктів Києва.

За попередніми даними, посадовці КМДА і "Київводоканалу" могли завищити вартість проведених робіт та закуплених матеріалів на загальну суму понад 150 млн грн і вивести ці гроші через підконтрольні організації за сприяння посадових осіб податкової служби.

Крім того, встановлено, що у 2020 році "Київводоканал" використав на реконструкції ділянки Сирецького самопливного каналізаційного колектора в Подільському районі та каналізаційного колектора в Оболонському районі гірші труби, ніж замовляв під час тендеру на Prozorro.

Обшук в офісі "Київводоканалу" дозволив вилучити документацію про виконання будівельних робіт на вищезазначених об’єктах.

Справу розслідують за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою), підозрюваних немає.

Нагадаємо, що 8 липня обшуки відбулися також у "Київавтодорі". Там слідчі дії стосувалися купівлі вантажних і спеціалізованих автомобілів для будівництва доріг.

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