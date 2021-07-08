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В Мелітополі на підприємстві стався вибух, двох людей госпіталізовано

Чоловіки отримали опіки тіла 2 ступеню.

На території ТОВ «Технодім» «Альянс» в Мелітополі пролунав вибух, двоє людей отримали опіки і були доправлені до лікарні.

Про це повідомляє Держслужба України з питань праці.

Зазначається, що 36-річний майстер дільниці разом із клієнтом, 60-річним керівником іншого підприємства, проводили огляд устаткування для змішування сипучих сумішей, коли стався вибух. Внаслідок інциденту обидва дістали опіки тіла 2 ступеню й були госпіталізовані.

“Головне управління Держпраці в Запорізькій області вживає заходів щодо створення комісії для спеціального розслідування нещасного випадку”, -йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 квітня в Харкові стався вибух на підприємстві, яке займалося переробкою насіння соняшника на олію. Один робітник загинув, інший отримав опіки.

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