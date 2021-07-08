Військовий отримав поранення на Донбасі

Військовослужбовець отримав поранення під час бойових дій на Донбасі у четвер, 8 липня, внаслідок обстрілу зі сторони окупаційних військ.

Про це повідомляється в фейсбуці оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників. Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав кульове поранення", - сказано в повідомленні.

Військового госпіталізували, його стан задовільний.

Про обстріл повідомлено представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Нагадаємо, що у ОБСЄ сьогодні заявили про зростання числа порушень "режиму тиші" на Донбасі.

Вчора відбулося чергове засідання ТКГ по Донбасу. Як повідомили в українській делегації, всі пропозиції та ініціативи щодо врегулювання ситуації на Донбасі "не зустрічають належної реакції російської сторони".