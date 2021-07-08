Київрада вирішила демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви

Київрада на засіданні ухвалила рішення про демонтаж пам'ятника дружби Києва та Москви та передачу його до музею тоталітаризму. Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

За демонтаж проголосували 80 депутатів – представники всіх фракцій, крім ОПЗЖ. 16 депутатів не голосували. Під час обговорення питання його намагалися зняти з порядку денного та відкласти.

Протягом 30 днів балансоутримувач пам'ятника КП УЗН Голосіївського району має його демонтувати. Після чого знак передадуть на зберігання до Голосіївської РДА, поки створять музей тоталітаризму.

"Такі рішення стратегічно важливі, адже на сьомому році війни з Росією у нас був пам'яник дружби з Москвою. Звісно, зараз у росіян і ватників бомбитиме, про що свідчить навіть ейджизм і сексизм у депутата від ОПЖЗ, який таким чином пробував зірвати розгляд цього рішення. Але такі рішення правильні і цього декілька років безуспішно добивалась громада району", - розповіла LB.ua ініціаторка рішення депутатка Аліна Михайлова.

Нагадаємо, у квітні київська влада відмовилась демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви.

Чиновники агрументували це тим, що пам'ятник досі знаходиться на балансі комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району Києва як основний засіб зовнішнього благоустрою з балансовою вартістю 105 500,00 грн.

Також серед аргументів зазначали, що станом на сьогодні немає порядку демонтажу пам'ятників з інформацією про міста держави-агресора.