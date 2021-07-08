Чоловік почав стріляти після того, як пошкодили його автівку і погрожували розправою.

Поліція назвала причину стрілянини біля міськради у Вишгороді, яка сталася 5 липня.

Як повідомляє пресслужба поліції Київської області, правоохоронці з’ясували, що чоловік почав стріляти після того, як 24-річний житель Києва пошкодив його автівку – порізав колеса, наніс подряпини на лакофарбове покриття, а також спричинив деформацію капота та дверей авто.

Після цього водій здійснив постріли в напрямку киянина та поранив йому руку та ногу.

Щодо стрілка правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.4.ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. 7 липня Вишгородський суд Київської області обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з цілодобовим носінням електронного браслета.

Підозру у вчиненні хуліганських дій отримав й 24-річний киянин, який пошкодив автівку, ображав водія, підбурював вийти з салону та погрожував розправою. "Найближчим часом підозрюваному буде обрано міру запобіжного заходу", - зазначають у поліції.

Як повідомляли, вчора у Києві внаслідок стрілянини було поранено поліцейського і цивільну людину, стрілок зачинився в квартирі і підпалив її. Чоловіка затримали.