На Київщині центри масової вакцинації працюватимуть щодня у семи містах

Відтепер вакцинуватися від коронавірусу на Київщині можна щодня. З цією метою в області працюють центри масової вакцинації у семи містах.

Як повідомляє пресслужба Київської ОДА, центри вакцинації щодня з 10:00 до 17:00 працюють

за такими адресами:

Бровари, КНП “Броварський міський ЦПМСД”, амбулаторія №2, вул. Незалежності, 12;

Біла Церква, амбулаторії ЗПСМ: вул. Шевченка, 69; вул. Лєваневського, 53; вул. Івана Мазепи, 65 а; вул. Ярослава Мудрого, 49;

Славутич, КНП “Славутицька міська лікарня”, вул. 77 Гвардійської дивізії, 7;

Бориспіль, КНП “Бориспільський міський ЦПМСД”, вул. Київський шлях, 24;

Ірпінь, КНП “Ірпінський міський ЦПМСД” вул Михайлівська/, 22; вул Садова, 38 (3 поверх); вул. Северинівська, 105 к.;

Обухів, КНП “Обухівський міський ЦПМСД” вул.Каштанова, 52;

Яготин, КНП “Яготинський ЦПМСД” вул. Незалежності, 71.

Для отримання щеплення необхідно попередньо записатися в лист-очікування вакцинації проти COVID-19 через додаток "Дія" чи гарячу лінію МОЗ, а також у свого сімейного лікаря або в реєстратурі.

Як повідомляли, повне щеплення від COVID-19 зробили майже 900 тис. українців. Загалом в Україні проведено майже 3 млн щеплень проти коронавірусу.

Нагадаємо, Центр вакцинації на базі столичного МВЦ з 5 липня працює щодня.