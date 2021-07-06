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На Київщині центри масової вакцинації працюватимуть щодня у семи містах

Для отримання щеплення потрібен попередній запис.

На Київщині центри масової вакцинації працюватимуть щодня у семи містах
Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Відтепер вакцинуватися від коронавірусу на Київщині можна щодня. З цією метою в області працюють центри масової вакцинації у семи містах.

Як повідомляє пресслужба Київської ОДА, центри вакцинації щодня з 10:00 до 17:00 працюють

за такими адресами:

  • Бровари, КНП “Броварський міський ЦПМСД”, амбулаторія №2, вул. Незалежності, 12;
  • Біла Церква, амбулаторії ЗПСМ: вул. Шевченка, 69; вул. Лєваневського, 53; вул. Івана Мазепи, 65 а; вул. Ярослава Мудрого, 49;
  • Славутич, КНП “Славутицька міська лікарня”, вул. 77 Гвардійської дивізії, 7;
  • Бориспіль, КНП “Бориспільський міський ЦПМСД”, вул. Київський шлях, 24;
  • Ірпінь, КНП “Ірпінський міський ЦПМСД” вул Михайлівська/, 22; вул Садова, 38 (3 поверх); вул. Северинівська, 105 к.;
  • Обухів, КНП “Обухівський міський ЦПМСД” вул.Каштанова, 52;
  • Яготин, КНП “Яготинський ЦПМСД” вул. Незалежності, 71.

Для отримання щеплення необхідно попередньо записатися в лист-очікування вакцинації проти COVID-19 через додаток "Дія" чи гарячу лінію МОЗ, а також у свого сімейного лікаря або в реєстратурі.

Як повідомляли, повне щеплення від COVID-19 зробили майже 900 тис. українців. Загалом в Україні проведено майже 3 млн щеплень проти коронавірусу.

Нагадаємо, Центр вакцинації на базі столичного МВЦ з 5 липня працює щодня.

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