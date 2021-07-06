Повне щеплення від COVID-19 зробили майже 900 тис. українців

Станом на ранок 6 липня дві дози вакцини від коронавірусної недуги в Україні отримали 898 076 осіб.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 100 540 людей, з них отримали одну дозу – 2 100 538 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 898 076 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном)", - сказано в повідомленні.

Загалом в Україні проведено 2 998 614 щеплень проти коронавірусу.

За минулу добу, 5 липня, вакциновано 73 234 людини. Одну дозу отримали 25 552 людини, повністю імунізовані - 47 682 людини.

Протягом доби працювали 481 мобільна бригада, 1 128 пунктів щеплення та 7 центрів вакцинації.

Станом на 5 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 777 626 людей.

Нагадаємо, у додатку "Дія" з’явилися перші COVID-сертифікати для вакцинованих. Протягом липня Мінцифри планує запустити також сертифікати ПЛР-тестування та для тих, хто перехворів.