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Понад 10 тис. українців щепилися від коронавірусу у Польщі

Українці вакцинуються у Польщі на тих самих підставах, що й громадяни країни.

Понад 10 тис. українців щепилися від коронавірусу у Польщі
Фото: EPA/UPG

У Польщі станом на 30 червня частково чи повністю вакцинувалися від коронавірусу майже 30 тис. іноземців, з-поміж них - понад 10 тис. громадяни України.

Про це повідомляє Укрінформ.

"До кінця червня загалом 29 212 іноземців скористалися правом вакцинуватися проти COVID-19 у Польщі. Найбільшу групу становлять громадяни України. Першу дозу вакцини або однодозову вакцину Janssen (Johnson & Johnson) отримали 10 632 громадянина України, натомість дві дози - 1 797 українців", - повідомили у польському МОЗ.

Українці вакцинуються у Польщі на тих самих підставах, що й громадяни країни. Вакцина для них є безкоштовною. Іноземці, які мають польський ідентифікаційній код (PESEL), отримують електронне направлення на щеплення автоматично. В іншому випадку потрібно отримати направлення особисто у лікаря першого контакту на підставі закордонного паспорта.

На сьогодні в Польщі виконано майже 30 млн щеплень, повністю вакцинувалися понад 13,7 млн осіб.

Раніше повідомляли, що громадян України, які їдуть до Польщі на роботу, проти коронавірусу вакцинуватимуть на кордоні препаратом Johnson & Johnson, який вимагає лише одного щеплення.

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