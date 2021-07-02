МОЗ повідомив про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації на Вінничині

Випадок зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після щеплення.

У Вінницькій області після вакцинації проти коронавірусу помер 47-річний чоловік. У решти людей, які отримали щеплення з цього флакону, проблем із здоров'ям не виявили.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

"2 липня о 18:02 зафіксовано смерть 47-річного чоловіка. Відповідна інформація надійшла до Державного експертного центру МОЗ України. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким померлого", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що щеплення було проведене мобільною бригадою о 13:45. Протягом години після щеплення стан чоловіка був задовільний, а в 17:00 - з’явились скарги на нудоту та втрата свідомості.

"Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка", - повідомили в МОЗ.

За інформацією департаменту охорони здоров’я області, чоловік отримав щеплення вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У п'ятьох інших людей, які щепились з одного флакона з померлим стан здоров'я задовільний.

У МОЗ наголосили, що цей випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації.

"За протоколами розслідування летальних випадків, що надійшли до ДЕЦ МОЗ України від регіональних груп оперативного реагування, всі випадки НППІ відносяться до випадкових подій та мають лише часовий зв’язок із проведеним щепленням. Жоден з цих випадків НППІ не пов'язаний із застосуванням вакцин проти COVID-19", - наголосили в МОЗ.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 2 липня, в Україні понад два мільйони людей отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.МОЗ планує почати п'ятий етап вакцинації від COVID у кінці липня.