В Україні можуть почати комбінувати вакцини від ковіду різних виробників, - Ляшко

МОЗ розгляне варіант комбінації вакцин від коронавірусу різних виробників. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Рекомендацію про комбінування надала Національна технічна група експертів щодо імунопрофілактики.

"У нас було засідання Національної технічної групи експертів із імунопрофілактики. На оперативному штабі МОЗ, швидше за все, будуть розглядати їхні пропозиції щодо взаємозамінності м-РНК вакцин - Pfizer і Moderna", - повідомив міністр.

Раніше дослідження показували високу ефективність комбінації AstraZeneca і м-РНК-вакцин проти ковіду. Вакцину Moderna, за словами Ляшка, в Україну можуть поставити з США вже у липні за ініціативою COVAX. Йдеться про 2 млн доз, яких достатньо для щеплення одного мільйону людей.