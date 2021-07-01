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Україна отримає в липні 2 млн доз вакцини Moderna

Їх поставлять у межах ініціативи COVAX. 

Україна отримає в липні 2 млн доз вакцини Moderna

У липні Україна очікує отримання 2 млн доз вакцини від коронавірусу американської компанії Moderna. Її у межах ініціативи COVAX передадуть США, пише "РБК-Україна" з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка

"Ми домовилися з США - вони нам обіцяють поставити 2 млн доз вакцини. Вони звернулися до мене як до міністра, чи готовий я прийняти цю вакцину за результатами перемовин міністра охорони здоров'я і президента Володимира Зеленського під час спілкування з Джо Байденом", - розповів він.

За словами Ляшка, всі документи будуть підписуватися через COVAX. 

Вакцину Moderna в Україні поки не застосовують, вона ще не зареєстрована. 

Це мРНК-вакцина, її ефективність близька до 92%. Для повної імунізації потрібно дві дози з інтервалом 28-42 дні. 

Нагадаємо, компанія Moderna повідомила, що її вакцина від COVID-19 ефективна проти варіантів коронавірусу, зокрема проти більш заразливого штаму "дельта".

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