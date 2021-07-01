Київ почав відкривати мінівакцинальні центри на додачу до МВЦ

Київська мерія почала відкривати мінівакцинальні центри на додачу до великого центру вакцинації у Міжнародному виставковому центрі біля станції метро "Лівобережна". Вони будуть знаходитися у Центрах первинної медико-санітарної допомоги, але запис відбуватиметься так само - через сервіс helsi.me.
Про це повідомляється на сайті КМДА.
"Вакцинуватися в них зможе будь-хто. Для цього необхідно мати бажання та записатися на щеплення через сервіс helsi.me. Фактично, ми пропонуємо додаткову можливість – окрім МВЦ, щепитися від COVID-19 зручніше з огляду на територіальну доступність", - заявила з цього приводу директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.
Цими вихідними таких пунктів вакцинації буде 21.
У них можна буде отримати не тільки першу дозу вакцини, але й другу (у тому числі тим, хто вакцинувався в МВЦ).
Адреси та графік роботи міні-вакцинальних центрів
|
Назва ЦПМСД
|
Адреса
ЦПМСД
|
Адреса міні-вакцинального центру
|
Години роботи міні-вакцинального центру
|
КНП «ЦПМСД №1» Голосіївського району м.Києва
|
вул.Якубовського, 6
|
вул.Якубовського, 6, кабінет 116
|
09:00 – 15:00
|
КНП «ЦПМСД №2» Голосіївського району м.Києва
|
вул.Голосіївська, 53
|
просп.Голосіївський, 59-А, кабінет 103
|
09:00 – 15:00
|
КНП «ЦПМСД №2» Дарницького району м.Києва
|
вул.Архітектора Вербицького, 5
|
вул.Вербицького Архітектора, 5, кабінет 257
|
09:00 – 15:00
|
КНП «ЦПМСД №3» Дарницького району м.Києва
|
Харківське шосе, 121
|
Харківське шосе, 121, кабінети 111, 113
|
09:00 – 15:00
|
КНП «ЦПМСД № 1» Деснянського району м. Києва
|
просп.Маяковського, 32-Б
|
просп.Маяковського, 32-Б, кабінет 222
|
09:00 – 15:00
|
КНП «ЦПМСД № 4» Деснянського району м. Києва
|
бульвар Вигурівський, 4
|
бульвар Вигурівський, 4,
кабінет 408
|
09:00 – 15:00
|
КНП «ЦПМСД «Русанівка» Дніпровського району м. Києва»
|
вул.Ентузіастів, 49
|
вул.Ентузіастів, 13-А, кабінет 120
|
09:00 – 15:00
|
КНП «ЦПМСД № 4» Дніпровського району м. Києва
|
вул.Сергієнка, 23
|
вул.Сергієнка, 23,
кабінет 14
|
09:00 – 15:00
|
КНП «ЦПМСД №1» Оболонського району м.Києва
|
вул.Тимошенка, 14
|
вул.Тимошенка, 14, кабінет 31
|
09:00 – 15:00
|
КНП «ЦПМСД №1» Подільського району м.Києва
|
вул.Волоська, 47
|
вул.Волоська, 47,
кабінети 111, 113
|
09:00 – 15:00
|
КНП «ЦПМСД №2» Подільського району м.Києва
|
просп.Свободи, 22
|
проспект Свободи, 22, кабінет 244
|
09:00 – 15:00
|
КНП «ЦПМСД Печерського району м.Києва»
|
вул.Мазепи, 2
|
вул.Мазепи, 2, кабінет40
|
09:00 – 15:00
|
КНП «ЦПМСД №1» Святошинського району м.Києва
|
вул.Чорнобильська, 5/7
|
вул.Академіка Єфремова, 11,
кабінет 110
|
09:00 – 15:00
|
КНП «ЦПМСД №2» Святошинського району м.Києва
|
вул.В.Кучера, 5
|
вул.Симиренка, 10,
кабінет 414
|
09:00 – 15:00
|
КНП «ЦПМСД №3» Святошинського району м.Києва
|
вул.Петра Курінного, 2,
|
вул.Петра Курінного, 2,
кабінет 121
|
10:00 – 16:00
|
КНП «ЦПМСД №1 Солом’янського району м.Києва
|
просп.Любомира Гузара, 3
|
просп.Любомира Гузара, 3,
кабінет, 105
|
09:00 – 14:00
|
КНП «ЦПМСД №2» Солом’янського району м.Києва
|
вул.Солом’янська, 17
|
вул. Солом’янська, 17, кабінет 123
|
09:00 – 15:00
|
КНП «ЦПМСД №1» Шевченківського району м.Києва
|
вул.Б.Хмельницького, 37
|
вул.Б.Хмельницького, 37, кабінет 204
|
09:00 – 15:00
|
КНП «ЦПМСД №2» Шевченківського району м.Києва
|
вул.Миколи Пимоненка, 10
|
вул.Миколи Пимоненка, 10, кабінет 1, корпус А
|
09:00 – 15:00
|
КНП «ЦПМСД №3» Шевченківського району м.Києва
|
вул.Ризька, 1
|
вул.Ризька, 1, кабінет 129
|
09:00 – 15:00
|
КНП «Київська міська студентська поліклініка»
|
вул.Політехнічна, 25/29
|
вул.Політехнічна, 25/29, 1-й поверх, кабінет 103
|
09:00 – 15:00
|
КНП «ЦПМСД №1» Оболонського р-ну м. Києва
|
вул.Тимошенка, 14
|
вул.Тимошенка, 14, кабінет 31
|
09:00 – 15:00
Нагадаємо, що, за даними РНБО, у Києві проти ковіду повністю вакцинували 81,3 тис. людей, ще 181,5 тис. осіб отримали тільки перше щеплення.