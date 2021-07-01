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Київ почав відкривати мінівакцинальні центри на додачу до МВЦ

Пункти щеплень будуть знаходитися в медзакладах "первинки".

Київ почав відкривати мінівакцинальні центри на додачу до МВЦ
Фото: КМДА

Київська мерія почала відкривати мінівакцинальні центри на додачу до великого центру вакцинації у Міжнародному виставковому центрі біля станції метро "Лівобережна". Вони будуть знаходитися у Центрах первинної медико-санітарної допомоги, але запис відбуватиметься так само - через сервіс helsi.me.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

"Вакцинуватися в них зможе будь-хто. Для цього необхідно мати бажання та записатися на щеплення через сервіс helsi.me. Фактично, ми пропонуємо додаткову можливість – окрім МВЦ, щепитися від COVID-19 зручніше з огляду на територіальну доступність", - заявила з цього приводу директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Цими вихідними таких пунктів вакцинації буде 21.

У них можна буде отримати не тільки першу дозу вакцини, але й другу (у тому числі тим, хто вакцинувався в МВЦ).

Адреси та графік роботи міні-вакцинальних центрів

Назва ЦПМСД

Адреса

ЦПМСД

Адреса міні-вакцинального центру

Години роботи міні-вакцинального центру

КНП «ЦПМСД №1» Голосіївського району м.Києва

вул.Якубовського, 6

вул.Якубовського, 6, кабінет 116

09:00 – 15:00

КНП «ЦПМСД №2» Голосіївського району м.Києва

вул.Голосіївська, 53

просп.Голосіївський, 59-А, кабінет 103

09:00 – 15:00

КНП «ЦПМСД №2» Дарницького району м.Києва

вул.Архітектора Вербицького, 5

вул.Вербицького Архітектора, 5, кабінет 257

09:00 – 15:00

КНП «ЦПМСД №3» Дарницького району м.Києва

Харківське шосе, 121

Харківське шосе, 121, кабінети 111, 113

09:00 – 15:00

КНП «ЦПМСД № 1» Деснянського району м. Києва

просп.Маяковського, 32-Б

просп.Маяковського, 32-Б, кабінет 222

09:00 – 15:00

КНП «ЦПМСД № 4» Деснянського району м. Києва

бульвар Вигурівський, 4

бульвар Вигурівський, 4,

кабінет 408

09:00 – 15:00

КНП «ЦПМСД «Русанівка» Дніпровського району м. Києва»

вул.Ентузіастів, 49

вул.Ентузіастів, 13-А, кабінет 120

09:00 – 15:00

КНП «ЦПМСД № 4» Дніпровського району м. Києва

вул.Сергієнка, 23

вул.Сергієнка, 23,

кабінет 14

09:00 – 15:00

КНП «ЦПМСД №1» Оболонського району м.Києва

вул.Тимошенка, 14

вул.Тимошенка, 14, кабінет 31

09:00 – 15:00

КНП «ЦПМСД №1» Подільського району м.Києва

вул.Волоська, 47

вул.Волоська, 47,

кабінети 111, 113

09:00 – 15:00

КНП «ЦПМСД №2» Подільського району м.Києва

просп.Свободи, 22

проспект Свободи, 22, кабінет 244

09:00 – 15:00

КНП «ЦПМСД Печерського району м.Києва»

вул.Мазепи, 2

вул.Мазепи, 2, кабінет40

09:00 – 15:00

КНП «ЦПМСД №1» Святошинського району м.Києва

вул.Чорнобильська, 5/7

вул.Академіка Єфремова, 11,

кабінет 110

09:00 – 15:00

КНП «ЦПМСД №2» Святошинського району м.Києва

вул.В.Кучера, 5

вул.Симиренка, 10,

кабінет 414

09:00 – 15:00

КНП «ЦПМСД №3» Святошинського району м.Києва

вул.Петра Курінного, 2,

вул.Петра Курінного, 2,

кабінет 121

10:00 – 16:00

КНП «ЦПМСД №1 Солом’янського району м.Києва

просп.Любомира Гузара, 3

просп.Любомира Гузара, 3,

кабінет, 105

09:00 – 14:00

КНП «ЦПМСД №2» Солом’янського району м.Києва

вул.Солом’янська, 17

вул. Солом’янська, 17, кабінет 123

09:00 – 15:00

КНП «ЦПМСД №1» Шевченківського району м.Києва

вул.Б.Хмельницького, 37

вул.Б.Хмельницького, 37, кабінет 204

09:00 – 15:00

КНП «ЦПМСД №2» Шевченківського району м.Києва

вул.Миколи Пимоненка, 10

вул.Миколи Пимоненка, 10, кабінет 1, корпус А

09:00 – 15:00

КНП «ЦПМСД №3» Шевченківського району м.Києва

вул.Ризька, 1

вул.Ризька, 1, кабінет 129

09:00 – 15:00

КНП «Київська міська студентська поліклініка»

вул.Політехнічна, 25/29

вул.Політехнічна, 25/29, 1-й поверх, кабінет 103

09:00 – 15:00

КНП «ЦПМСД №1» Оболонського р-ну м. Києва

вул.Тимошенка, 14

вул.Тимошенка, 14, кабінет 31

09:00 – 15:00

Нагадаємо, що, за даними РНБО, у Києві проти ковіду повністю вакцинували 81,3 тис. людей, ще 181,5 тис. осіб отримали тільки перше щеплення.

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