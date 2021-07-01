Київ почав відкривати мінівакцинальні центри на додачу до МВЦ

Київська мерія почала відкривати мінівакцинальні центри на додачу до великого центру вакцинації у Міжнародному виставковому центрі біля станції метро "Лівобережна". Вони будуть знаходитися у Центрах первинної медико-санітарної допомоги, але запис відбуватиметься так само - через сервіс helsi.me.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

"Вакцинуватися в них зможе будь-хто. Для цього необхідно мати бажання та записатися на щеплення через сервіс helsi.me. Фактично, ми пропонуємо додаткову можливість – окрім МВЦ, щепитися від COVID-19 зручніше з огляду на територіальну доступність", - заявила з цього приводу директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Цими вихідними таких пунктів вакцинації буде 21.

У них можна буде отримати не тільки першу дозу вакцини, але й другу (у тому числі тим, хто вакцинувався в МВЦ).

Адреси та графік роботи міні-вакцинальних центрів

Назва ЦПМСД Адреса ЦПМСД Адреса міні-вакцинального центру Години роботи міні-вакцинального центру КНП «ЦПМСД №1» Голосіївського району м.Києва вул.Якубовського, 6 вул.Якубовського, 6, кабінет 116 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД №2» Голосіївського району м.Києва вул.Голосіївська, 53 просп.Голосіївський, 59-А, кабінет 103 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД №2» Дарницького району м.Києва вул.Архітектора Вербицького, 5 вул.Вербицького Архітектора, 5, кабінет 257 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД №3» Дарницького району м.Києва Харківське шосе, 121 Харківське шосе, 121, кабінети 111, 113 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД № 1» Деснянського району м. Києва просп.Маяковського, 32-Б просп.Маяковського, 32-Б, кабінет 222 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД № 4» Деснянського району м. Києва бульвар Вигурівський, 4 бульвар Вигурівський, 4, кабінет 408 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД «Русанівка» Дніпровського району м. Києва» вул.Ентузіастів, 49 вул.Ентузіастів, 13-А, кабінет 120 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД № 4» Дніпровського району м. Києва вул.Сергієнка, 23 вул.Сергієнка, 23, кабінет 14 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД №1» Оболонського району м.Києва вул.Тимошенка, 14 вул.Тимошенка, 14, кабінет 31 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД №1» Подільського району м.Києва вул.Волоська, 47 вул.Волоська, 47, кабінети 111, 113 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД №2» Подільського району м.Києва просп.Свободи, 22 проспект Свободи, 22, кабінет 244 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД Печерського району м.Києва» вул.Мазепи, 2 вул.Мазепи, 2, кабінет40 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД №1» Святошинського району м.Києва вул.Чорнобильська, 5/7 вул.Академіка Єфремова, 11, кабінет 110 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД №2» Святошинського району м.Києва вул.В.Кучера, 5 вул.Симиренка, 10, кабінет 414 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД №3» Святошинського району м.Києва вул.Петра Курінного, 2, вул.Петра Курінного, 2, кабінет 121 10:00 – 16:00 КНП «ЦПМСД №1 Солом’янського району м.Києва просп.Любомира Гузара, 3 просп.Любомира Гузара, 3, кабінет, 105 09:00 – 14:00 КНП «ЦПМСД №2» Солом’янського району м.Києва вул.Солом’янська, 17 вул. Солом’янська, 17, кабінет 123 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД №1» Шевченківського району м.Києва вул.Б.Хмельницького, 37 вул.Б.Хмельницького, 37, кабінет 204 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД №2» Шевченківського району м.Києва вул.Миколи Пимоненка, 10 вул.Миколи Пимоненка, 10, кабінет 1, корпус А 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД №3» Шевченківського району м.Києва вул.Ризька, 1 вул.Ризька, 1, кабінет 129 09:00 – 15:00 КНП «Київська міська студентська поліклініка» вул.Політехнічна, 25/29 вул.Політехнічна, 25/29, 1-й поверх, кабінет 103 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД №1» Оболонського р-ну м. Києва вул.Тимошенка, 14 вул.Тимошенка, 14, кабінет 31 09:00 – 15:00

Нагадаємо, що, за даними РНБО, у Києві проти ковіду повністю вакцинували 81,3 тис. людей, ще 181,5 тис. осіб отримали тільки перше щеплення.