Центри контролю та профілактики хвороб запрацюють з 1 липня, - МОЗ

У всіх регіонах України з 1 липня запрацюють новостворені Центри контролю та профілактики хвороб.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"Нова система громадського здоров’я насамперед направлена на розбудову потужної вертикалі епідемічного контролю в регіонах", - зазначають у МОЗ

У міністерстві повідомили, що ЦКПХ створюються завдяки об‘єднанню наявних регіональних потужностей - лабораторних центрів, обласних центрів громадського здоров’я, підрозділів зі статистики та відділів моніторингу та оцінки.

Зазначається, що центри будуть повністю відповідальні за контроль над хворобами в регіоні - від рутинного моніторингу показників, до прогнозування, виявлення надзвичайних ситуацій, спалахів та реагування на них.

Головні функції ЦКПХ полягатимуть у:

забезпеченні епідеміологічного нагляду, санітарного та епідемічного благополуччя населення,

захисті населення від інфекційних хвороб, попередженні та профілактики неінфекційних захворювань,

підтримці біологічної безпеки та біологічного захисту, епідеміологічного нагляду (спостереження), імунопрофілактики, просвітницької роботи щодо здорового способу життя,

запобіганні факторам ризику, боротьбі із стійкістю до протимікробних препаратів, реагуванні на небезпеки для здоров’я та надзвичайні стани в сфері охорони здоров’я тощо.

Нагадаємо, 4 лютого парламент розглянув у першому читанні проєкт закону про громадське здоров'я. Цей документ викликав обурення серед деяких нардепів та громадськості, оскільки встановлював обов'язкову вакцинацію за певних умов. Однак під час підготовки до першого читання усі положення щодо вакцинації прибрали. За документ проголосували 242 народні депутати.

У 2018 Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило для громадського обговорення проект Закону "Про систему громадського здоров'я". Цей законопроєкт був наступним етапом системних змін, які МОЗ вводило у сфері охорони здоров'я.

Передбачалося, що після ухвалення закону "Про систему громадського здоров'я" буде впроваджено 10 оперативних функцій громадського здоров'я ВООЗ, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я населення, збільшення тривалості та поліпшення якості життя, запобігання захворюванням, продовження активного, працездатного віку та заохочення здорового способу життя.