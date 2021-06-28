За неділю в Україні виявили 285 нових захворілих на ковід, вакцинували більше 18 000 людей

За неділю, 27 червня, в Україні зафіксовано 285 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 19, медпрацівників – 3). Загальна кількість захворілих досягла 2 234 281 особи, повідомили в пресслужбі МОЗ.

Госпіталізували за вчора 384 людини. Померли дев'ятеро людей, одужало - 723. Лабораторії здійснили 12 098 ПЛР-тестів.

За весь час пандемії в Україні зафіксовано 52 295 летальних випадків, одужали 2 163 792 особи.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (116), Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях", - повідомили в міністерстві.

За неділю по країні вакцинували 18 631 людину. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 904 880 людей.

Фото: МОЗ

Нагадаємо, що в Україні з 2 липня набувають чинності нові карантинні норми для протидії поширенню коронавірусу штаму дельта. Для в'їзду в Україну іноземцям (крім власників виду на проживання) і особам без громадянства старше 12 років, які прибувають з Індії, Великобританії, Росії та Португалії або перебували на території цих країн не менше 7 днів протягом останніх двох тижнів, треба безпосередньо на пунктах пропуску здати експрес-тест на антиген. При негативному результаті їм дозволять потрапити до України.

У разі відмови від тестування на кордоні буде відмовлено у в'їзді до України. У разі позитивного результату вони підлягають обов’язковій самоізоляції або обсервації. До місць обсервації або до закладів охорони здоров’я для їх госпіталізації осіб з позитивним тестом супроводжуватиме поліція.