AstraZeneca почала випробування вакцини від штаму бета COVID-19

Компанія AstraZeneca і Оксфордський університет приступили в неділю до розробки модифікованої вакцини від COVID-19 - для боротьби проти штаму бета, який уперше виявили у Південно-Африканській Республіці.

Про це з посиланням на європейські ЗМІ повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час випробувань планується перевірити, як ця вакцина діє на вже введену вакцину від коронавірусу людям, а також - на тих, хто взагалі ще не вакцинований. У випробуваннях беруть участь жителі Великої Британії, ПАР, Бразилії, Польщі.

Новий препарат розроблено на основі "класичного" варіанту вакцини від AstraZeneca. Перші результати випробувань, як очікується, надійдуть пізніше у 2021 році.

Поширення різних штамів коронавірусу турбує фахівців у багатьох країнах. Так, британські експерти вважають, що вакцини гірше захищають від варіанту бета, ніж від інших штамів.

Крім того, в останні тижні велике занепокоєння в країнах Європи викликає штам дельта. Він з'явився в Індії і швидко поширився практично в усьому світі.

Раніше НАН попередила про загрозу швидкого поширення "індійського" штаму в Україні. Перші два випадки були виявлені 23 червня у Києві у прибулих з Росії.

У зв’язку з цим уряд змінює правила в’їзду в Україну. З 25 червня прибулих з Індії, Великої Британії, Росії, Португалії пускатимуть у країну лише за наявності негативного експрес-тесту на COVID-19.