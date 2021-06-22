НАН попередила про загрозу швидкого поширення "індійського" штаму в Україні

Навантаження на лікарні буде вищим, ніж навесні.

Національна академія наук попередила про загрозу швидкого поширення дельта-штаму коронавірусу ("індійського") в Україні.

Про це йдеться в огляді поточної епідемічної ситуації в Україні.

"Попри позитивну епідемічну динаміку в Україні, занепокоєння викликає швидке поширення штаму «Дельта» в європейських країнах. У країнах, де цей штам уже став домінантним (Велика Британія, Російська Федерація, Португалія), спостерігається швидке погіршення епідемічної динаміки. У решті країн Європи штам «Дельта» швидко витісняє інші. Очікується, що до кінця літа він домінуватиме на всій території Європи", - йдеться в огляді НАН.

Країни, в яких "індійський" штам вже домінує, останній пік пройшли приблизно в січні 2021 року, тобто за кілька місяців перед Україною.

Вчені попереджають, що через низький рівень вакцинації населення в Україні та велику міграцію з РФ штам "Дельта" може розповсюдитися в Україні швидше, ніж у західних сусідів, та мати тяжчі наслідки.

Навантаження, яке створює "індійський" варіант коронавірусу на медичну систему у сусідній Росії, є набагато більшим, ніж в Україні під час весняного піку.

"У Московській області число госпіталізацій вже три тижні зростає на 40% за тиждень, а вільними лишаються менше 11% ліжкового фонду. Для порівняння: тижневі темпи зростання числа госпіталізацій в Україні під час березнево-квітневої хвилі ніколи не перевищували 30%, а у м. Києві перевищення позначки у 40% спостерігалося лише протягом одного тижня на початковому етапі зростання", - йдеться в огляді.

Але поки "індійський" штам ще не набув значного поширення в Україні, захворюваність продовжить падати. За оцінками НАН, це відбуватиметься ще кілька тижнів.

"Середнє репродуктивне число для України дорівнює 0.62. З огляду на рівномірність і стабільність темпів спадання по всій території України, зменшення кількості нових виявлень очікується впродовж іще кількох тижнів, а середня кількість нових інфікувань знизиться до середніх значень 400–600 на день протягом наступних двох тижнів", - йдеться в прогнозі.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров'я України мають підготувати пропозиції щодо доцільності встановлення додаткового контролю та обмежень на міграцію між Україною та країнами, де стрімко поширюється дельта-штам коронавірусу.