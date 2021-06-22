На Київщині стався вибух у житловій п'ятиповерхівці, загинула людина (оновлено)
На Київщині стався вибух у житловій п'ятиповерхівці, загинула людина (оновлено)
Росіяни назвали Сталіна найвидатнішою людиною всіх часів і народів
Росіяни назвали Сталіна найвидатнішою людиною всіх часів і народів
У селі біля Хотина утворився карстовий провал
У селі біля Хотина утворився карстовий провал
Україна домовилася з Великобританією про спільне виробництво військових кораблів
Україна домовилася з Великобританією про спільне виробництво військових кораблів
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
США поділили між країнами 55 млн доз вакцини від ковіду, Україна - в числі отримувачів
США поділили між країнами 55 млн доз вакцини від ковіду, Україна - в числі отримувачів
Євро-2020: збірна України програла Австрії з рахунком 0:1 (оновлено)
Євро-2020: збірна України програла Австрії з рахунком 0:1 (оновлено)
Дороги під відсотки: обласні ради беруть кредити на «велике будівництво»
Дороги під відсотки: обласні ради беруть кредити на «велике будівництво»
Поразка «вірменського Медведчука»
Поразка «вірменського Медведчука»
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

НАН попередила про загрозу швидкого поширення "індійського" штаму в Україні

Навантаження на лікарні буде вищим, ніж навесні.

НАН попередила про загрозу швидкого поширення "індійського" штаму в Україні
Фото: Макс Требухов

Національна академія наук попередила про загрозу швидкого поширення дельта-штаму коронавірусу ("індійського") в Україні.

Про це йдеться в огляді поточної епідемічної ситуації в Україні.

"Попри позитивну епідемічну динаміку в Україні, занепокоєння викликає швидке поширення штаму «Дельта» в європейських країнах. У країнах, де цей штам уже став домінантним (Велика Британія, Російська Федерація, Португалія), спостерігається швидке погіршення епідемічної динаміки. У решті країн Європи штам «Дельта» швидко витісняє інші. Очікується, що до кінця літа він домінуватиме на всій території Європи", - йдеться в огляді НАН.

Країни, в яких "індійський" штам вже домінує, останній пік пройшли приблизно в січні 2021 року, тобто за кілька місяців перед Україною.

Вчені попереджають, що через низький рівень вакцинації населення в Україні та велику міграцію з РФ штам "Дельта" може розповсюдитися в Україні швидше, ніж у західних сусідів, та мати тяжчі наслідки.

Навантаження, яке створює "індійський" варіант коронавірусу на медичну систему у сусідній Росії, є набагато більшим, ніж в Україні під час весняного піку.

"У Московській області число госпіталізацій вже три тижні зростає на 40% за тиждень, а вільними лишаються менше 11% ліжкового фонду. Для порівняння: тижневі темпи зростання числа госпіталізацій в Україні під час березнево-квітневої хвилі ніколи не перевищували 30%, а у м. Києві перевищення позначки у 40% спостерігалося лише протягом одного тижня на початковому етапі зростання", - йдеться в огляді.

Але поки "індійський" штам ще не набув значного поширення в Україні, захворюваність продовжить падати. За оцінками НАН, це відбуватиметься ще кілька тижнів.

"Середнє репродуктивне число для України дорівнює 0.62. З огляду на рівномірність і стабільність темпів спадання по всій території України, зменшення кількості нових виявлень очікується впродовж іще кількох тижнів, а середня кількість нових інфікувань знизиться до середніх значень 400–600 на день протягом наступних двох тижнів", - йдеться в прогнозі.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров'я України мають підготувати пропозиції щодо доцільності встановлення додаткового контролю та обмежень на міграцію між Україною та країнами, де стрімко поширюється дельта-штам коронавірусу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також