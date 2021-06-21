В "Слузі народу" не зрозуміли закидів Байдена про корупцію в Україні
В "Слузі народу" не зрозуміли закидів Байдена про корупцію в Україні
В Пущі-Водиці пройшла акція проти ЖК посеред лісу: бетонний паркан пробили колодою
В Пущі-Водиці пройшла акція проти ЖК посеред лісу: бетонний паркан пробили колодою
У "Борисполі" в іноземця знайшли діаманти на 1 млн грн
У "Борисполі" в іноземця знайшли діаманти на 1 млн грн
Мінфін оцінив святкування і підготовку до 30-ї річниці незалежності у 5,4 млрд гривень
Мінфін оцінив святкування і підготовку до 30-ї річниці незалежності у 5,4 млрд гривень
На пляжі Азовського моря через негоду у піску загрузли 20 автівок
На пляжі Азовського моря через негоду у піску загрузли 20 автівок
У Парижі жінки на електросамокаті збили перехожу, яка невдовзі померла
У Парижі жінки на електросамокаті збили перехожу, яка невдовзі померла
"Талібан" назвав умову для мирного вирішення конфлікту в Афганістані
"Талібан" назвав умову для мирного вирішення конфлікту в Афганістані
Проєкт «Сайгак»: прощання з радянською спадщиною
Проєкт «Сайгак»: прощання з радянською спадщиною
Уряд Ізраїлю призначив нового посла в Україні
Уряд Ізраїлю призначив нового посла в Україні
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

На Івано-Франківщині в готелі отруїлися 10 людей

Попередній діагноз - гостра кишкова інфекція. 

На Івано-Франківщині в готелі отруїлися 10 людей
Фото: trezviymir.ru

В Івано-Франківській області 10 людей отруїлися після харчування в готельно-відпочинковому комплексі. Всі вони госпіталізовані, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, повідомили в пресслужбі ДСНС

Пацієнти перебувають в Богородчанській центральній районній лікарні з попереднім діагнозом гострої кишкової інфекції. 

"Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів", - зазначили рятувальники.

В якому саме готелі мешкали постраждалі – не повідомляється, однак місцеве видання "Галицький кореспондент" пише, що всі потерпілі є мешканцями села Саджава, які 17 червня відпочивали в готельно-відпочинковому комплексі в с. Діброва. 

Нагадаємо, минулого тижня в Харкові після харчування в двох закладах зі спільною кухнею отруїлися більше 70 людей. У Харківській міськраді повідомили, що потерпілі відвідували заклади "Мафія" і "Якіторія". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також