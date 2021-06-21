На Івано-Франківщині в готелі отруїлися 10 людей

В Івано-Франківській області 10 людей отруїлися після харчування в готельно-відпочинковому комплексі. Всі вони госпіталізовані, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, повідомили в пресслужбі ДСНС.

Пацієнти перебувають в Богородчанській центральній районній лікарні з попереднім діагнозом гострої кишкової інфекції.

"Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів", - зазначили рятувальники.

В якому саме готелі мешкали постраждалі – не повідомляється, однак місцеве видання "Галицький кореспондент" пише, що всі потерпілі є мешканцями села Саджава, які 17 червня відпочивали в готельно-відпочинковому комплексі в с. Діброва.

Нагадаємо, минулого тижня в Харкові після харчування в двох закладах зі спільною кухнею отруїлися більше 70 людей. У Харківській міськраді повідомили, що потерпілі відвідували заклади "Мафія" і "Якіторія".