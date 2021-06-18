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Число госпіталізованих через отруєння у ресторанах Харкова зросло до 45 осіб

Отруєння пов'язують з уживанням суші в мережі ресторанів "Якіторія" і "Мафія".

Число госпіталізованих через отруєння у ресторанах Харкова зросло до 45 осіб
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

З підозрою на харчове отруєння до лікувальних закладів Харкова госпіталізовано 45 осіб, з них 17 дітей.

Про це свідчать оперативні дані Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"17 червня в м. Харків з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано до лікувальних установ 45 осіб, з них 17 дітей (попередньо вживали їжу з мережі ресторанів)", - йдеться в повідомленні.

Учора ввечері повідомлялося про 34 госпіталізованих - 22 дорослих і 12 дітей.

Попередньо отруєння пов'язують з уживанням суші в мережі ресторанів "Якіторія" і "Мафія".

"Там всюди моторошна антисанітарія, стверджують фахівці. І одна на два ресторани кухня", - зазначив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Він наголосив, що в Держпродспоживслужбі "наполегливо рекомендують" обом ресторанам закритися до закінчення епідрозслідування.

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