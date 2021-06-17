У Франківську восьмеро підлітків отруїлися чадним газом в гуртожитку коледжу

Троє з них - у реанімації у важкому стані.

У гуртожитку Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу восьмеро дітей отруїлися чадним газом, їх госпіталізували.

Про це повідомило місцеве управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, інцидент стався в ніч на четвер, в гуртожитку на вулиці Коновальця, 142. Через різкий запах невідомої речовини персонал вивів з гуртожитку всіх дітей та розмістив їх на першому поверсі приміщень коледжу.

До лікарні з гуртожитку потрапили восьмеро дітей: троє з них (2005 і 2004 року народження) у реанімації в важкому стані, а ще п’ятеро (також 2005 і 2004 років народження) – до неврологічного відділення у стані середньої важкості. Усіх госпіталізовано з діагнозом "отруєння чадним газом".

Фото: ДСНС

На місці події працювали рятувальники з поліцейськими, однак джерела походження чадного газу вони не встановили. Зрештою після 03:00 запах зник і студентів, які не постраждали, повернули до їхніх кімнат.

Поліція проводить слідчі дії.

Нагадаємо, у лютому на Львівщині через отруєння чадним газом загинуло троє людей.