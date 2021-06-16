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Окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

У штабі ООС повідомили, що бойових втрат внаслідок обстрілів не було.

Окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовані три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зокрема, поблизу населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Зайцевого ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкрили вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У штабі зазначили, що бойових втрат внаслідок обстрілів не було.

Також в зоні ООС розмінували майже 12 гектарів території та передали на знищення 124 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в середу, 16 червня, на Донбасі загинув 24-річний військовий Роман Галуха з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила

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