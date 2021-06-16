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Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів та ПРК

Бойових втрат у лавах ОС немає.

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів та ПРК
Фото: uazmi.org

Протягом минулої доби, 15 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає, інформує пресцентр ООС.

Неподалік Новгородського окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі Південного ворог застосовував протитанковий ракетний комплекс. Поблизу Невельського окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новотошківського противник обстрілював українських військових з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Біля Пісків окупанти вели обстріли зі стрілецької зброї.

"Крім того, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-3М» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавили засобами РЕБ", - сказано в повідомленні.

Станом на 7:00 16 червня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Зайцевого ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру.

Як повідомляли, 14 червня окупанти вісім разів відкривали вогонь на Донбасі за добу. Двоє військових отримали поранення в результаті підриву на вибуховому пристрої.

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