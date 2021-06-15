Україна випередила Ізраїль і Росію в глобальному рейтингу сталого розвитку ООН

Україна посіла 36 місце в рейтингу 165 країн світу за індексом сталого розвитку, який щорічно складається ООН і Фондом Bertelsmann. За даними звіту, Україна випередила Грецію (37 місце), Ізраїль (38), Люксембург (42), Росію (46), повідомляє Укрінформ.

Прогрес країни укладачі рейтингу відзначили у досягненні десяти з 17 цілей, які визначають сталий розвиток країни в економічній, соціальній та екологічній сферах.

Водночас у жодній із базових цілей Україна не погіршила свої позиції. Зазначається, що найбільший прогрес Україна показала в досягненні мети "повсюдної ліквідації бідності у всіх її формах".

На першому місці рейтингу – Фінляндія. За нею Швеція, Данія, Німеччина та Бельгія.

Останньою в списку значиться Центральноафриканська Республіка.

Як наголошується у звіті, пандемія коронавірусу у світі згубно вплинула на сталий розвиток. Минулий рік був першим після 2015 року, коли показники розвитку в усьому світі почали знижуватися. Спад зумовлений значною мірою збільшенням рівня бідності та безробіття після спалаху пандемії COVID-19.

Пандемія зачепила всі три аспекти сталого розвитку: економічний, соціальний і екологічний.

Глобальні цілі сталого розвитку були викладені в порядку денному в галузі сталого розвитку на період до 2030 року, яка була прийнята у вересні 2015 року на саміті ООН. Вони набули чинності з 1 січня 2016 року.

Цілі спрямовані на викорінення бідності у всіх її формах, боротьбу з нерівністю, вирішення проблем, пов'язаних зі зміною клімату, і забезпечення того, щоб ніхто не був забутий. Вони закликають усі країни - бідні, багаті і з середнім рівнем доходу - сприяти процвітанню при одночасному забезпеченні захисту планети.

Цілі сталого розвитку не мають юридично обов'язкової сили, передбачається, що уряди візьмуть на себе відповідальність і створять національні механізми, які сприятимуть їх досягненню.

Президент Володимир Зеленський у вересні 2019-го затвердив Цілі сталого розвитку України. Україна погодилася викорінювати злидні, нерівність і боротися зі зміною клімату.