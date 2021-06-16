Фото: kyiv.npu.gov.ua

На вулиці Зодчих у Києві в вівторок загинув велосипедист. Як повідомляє Національна поліція, він потрапив під вантажівку через п'яного пішохода.

"Правоохоронці попередньо з’ясували, що перехожий у стані алкогольного сп'яніння змінив траєкторію руху по тротуару і у цей момент зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч. Внаслідок падіння велосипедист, 1993 року народження, потрапив під колеса великогабаритного транспортного засобу та загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальну справу за ст.291 (порушення чинних на транспорті правил).

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Перехожого, чоловіка 1973 року народження, затримано. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.