Апеляційний суд повернув Совські ставки громаді Києва

15 червня Північний апеляційний господарський суд України залишив без задоволення скаргу компанії ТОВ “Господарник” з орбіти впливу депутата Київради Ігоря Баленка. Таким чином апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції та повернув нижній каскад Совських ставків столичній громаді, повідомляє Еспресо TV.

У 2018 році Київська міська прокуратура подала позов у господарський суд на розірвання договору оренди, а вже у 2019 році виграла суд першої інстанції. Тепер апеляційний суд підтвердив це рішення.

"Договір оренди нижнього каскаду Совських ставків розірвано, компанія з орбіти Баленка втратила право користуватися земельною ділянкою. “Господарник” має повернути земельну ділянку “у стані, придатному для її подальшого використання”", - сказано в повідомленні.

Компанія “Господарник” ще може оскаржити рішення апеляції у касаційній інстанції. Крім цього, ризик забудови Совських ставків буде залишатися, якщо депутати не проголосують за зміну цільового призначення земельної ділянки з “під забудову” на парк.

Це місце хочуть забудувати ще з 2008 року, коли компанія "Господарник" пасинка київського депутата Ігоря Баленка отримала в оренду до 2023 року майже 20 гектарів землі Совських ставків. Тоді ж місцеві вперше знесли будівельний паркан. Першочергово планували звести ТРЦ з "рекреаційною зоною" і розпочати будівництво треба було протягом трьох років. Забудовник цього не зробив, але й міськрада контракт не розірвала.

У 2018 році забудовник з інвестором ТОВ "Геос Девелопмент", співвласником якого є Михайло Голиця, ексдиректор "Київміськбуду", запропонували детальний план території, де замість ТРЦ - житловий квартал на 180 тисяч кв. м. Пізніше забудовник запевняв, що площа не перевищить 120 тисяч кв. м.

Раніше громадські організації презентували концепцію облаштування парку на нижніх Совках, що не передбачає капітальної забудови. Екологічна комісія Київської міської ради також виступає проти забудови Совських ставків.