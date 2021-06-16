Вищий антикорупційний суд поскаржиться на адвокатів у справі Труханова

Вищий антикорупційний суд 15 червня ухвалив звернутись до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, аби притягнути захисників мера Одеси Геннадія Труханова у справі "Краяну" Михайла Коротюка та Сергія Лисенка до дисциплінарної відповідальності за неявки до суду через неповажні причини.

Фото: Катерина Петренко

У минулому засіданні 25 травня суд на прохання САП оштрафував адвоката Коротюка на 12 тисяч гривень за зловживання – постійні неявки.

Ці рішення прийняла колегія суддів у складі Олега Ткаченка, Віталія Дубаса та Олега Коліуша.

Труханова та ще сімох фігурантів звинувачують у змові та заволодінні 93 мільйонами гривень з бюджету Одеси шляхом купівлі у 2016 році розвалин заводу-банкроту “Краян” за завідомо вдвічі завищеною вартістю. 11 лютого цього року Апеляційна палата ВАКСу скасувала виправдувальний вирок одеського суду та направила справу на новий розгляд у ВАКС.

У вівторок, 15 червня, в четвертий раз підготовче засідання у резонансній справі одеського мера зірвалось – через неявку адвокатів Лисенка та Коротюка. Ці захисники не приходять до суду, бо нібито частина суддів не носять маски, а це становить загрозу їхньому життю та здоров’ю. І просять дозволити їм під’єднуватись дистанційно в режимі відеоконференції зі своїх робочих місць через систему EasyCon та TrueConf. Попри те, що, на переконання суду, законних підстав здійснювати відеоконференцзв'язок цими системами немає, і минулого разу в цьому вже було відмовлено.

Разом з тим, за словами підзахисного Ігоря Кравченка, судова адміністрація переконує, мовляв, можна застосовувати EasyCon і при розгляді кримінальних справ, бо картина та звук якісні.

“Клопотання цих адвокатів свідчать, що вони були обізнані про час та місце судового розгляду. Зрозуміло, яке рішення буде, якщо ставляться аналогічні вимоги до суду. Внаслідок їх неявки ми змушені відкладати засідання, тому що підстави неявки – неповажні”, – наголосив прокурор САП Валентин Мусіяка.

Фото: Катерина Петренко Прокурор САП Валентин Мусіяка (зліва)

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Але обвинувачений Кравченко і далі підштовхував суддів до відеоконференції на неприйнятних для них умовах.

“Ця принциповість колегії веде до того, що підготовчі засідання відбуватися таким чином можуть безкінечно, призначити інших адвокатів неможливо, бо захисники є. Прошу розрубати цей “гордіїв вузол” і подивитись, як діє ця система відеоконференцзв’язку”, – апелював Кравченко.

Та суд був невблаганним, бо не вбачає підстав порушувати законодавство на догоду захисту. Судді відмовили з урахуванням ухвали Верховного суду, де йдеться про те, що застовування TrueConf та EasyCon не передбачене в кримінальному судочинстві. Та пообіцяли забезпечити відеоконференцію, якщо адвокати прохатимуть під’єднатися з приміщення будь-якого обраного на їхній розсуд суду.

Та не дистанційним зв’язком єдиним. Також виявилось, що ще 3 червня закінчилась дія договору Кравченка з його третім адвокатом Вячеславом Вінчковським, а тому його захист в суді взагалі не був представлений. Адвокат сказав, що згадав про це лише два дні тому. Відтак, повідомив підзахисного фактично напередодні суду. Це унеможливило проведення підготовчого засідання, бо злочин особливо тяжкий.

Прокурор САП також прохав призначити Кравченку адвоката з безоплатної правової допомоги, але судді на це не пішли.

Вирішити долю арештованого майна Кравченка також не вдалося за відсутності захисту.

Фото: Катерина Петренко

Окрім того, суд не зможе продовжити розгляд справи 22 червня, бо міський голова Одеси Труханов та його заступник Вугельман перебуватимуть в робочій поїздці – візьмуть участь у відкритті скульптурної композиції в Італії. 25 червня за справу також не візьмуться, бо адвокати Труханова будуть на форумі в Одесі.

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Як наслідок, суд таки відклав підготовче засідання до 1 липня.

Станом на жовтень 2020 року підготовче засідання не закінчилось у 30 справах ВАКСу.

У трансляції справи онлайн вчергове відмовили: причини

Важливо додати, що ВАКС вдруге відмовився транслювати онлайн судові засідання у справі Труханова. Попри те, що ніхто з інших учасників процесу 25 травня трансляції не перешкоджав. Тоді суддя ВАКС Олег Ткаченко аргументував, що під час розгляду арешту майна можуть бути оприлюднені дані, які не піддаються загальному розголошенню.

Окрім того, він зазначив, що під час попередніх онлайн-трансляцій на ютуб-каналі невідомий користувач “Сергій Л” писав образи на адресу суду.

“Незрозуміло, хто спотворює і спеціально створює образи. Та передбачаючи, що можуть бути висловлені якісь факти щодо обвинувачених, вважаємо за недоцільне проводити трансляцію”, – сказав головуючий.

Суддя також додав, що загальновідома ютуб-платформа знаходиться за межами України та не ясно, ким вона адмініструється.

15 червня юрист Центру протидії корупції Вадим Валько також висловив прохання про онлайн-трансляцію. Не були проти прокурор та адвокат Костянтин Дорошенко. Водночас, заперечили адвокати Труханова Олександр Лисак та Тарас Пошиванюк, одеський міський голова, його заступник та інші чиновники міськради. Суд і цього разу відмовив в трансляції з тих підстав, що не здатні унеможливити негативні коментарі на свою адресу та обвинувачених на ютуб-каналі суду, а це може вплинути на здійснення правосуддя. Також вони послалися на рішення Верховного суду про те, що відкритість судового провадження забезпечується можливістю будь-якої особи безперешкодно прибути на судове засідання. І додали: оскільки провадження “можливо становить суспільний резонанс”, пресслужба суду часом подає прес-релізи.