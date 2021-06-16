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Екскерівника вінницького "Укравтодору" будуть судити за спробу дати голові ОДА 4,7 млн гривень хабара

Cправу розглядатиме Вищий антикорупційний суд.

Екскерівника вінницького "Укравтодору" будуть судити за спробу дати голові ОДА 4,7 млн гривень хабара
Фото: nabu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування і через антикорупційну прокуратуру передало до суду обвинувальний акт проти колишнього керівника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігоря Алєксєєва.

Про це повідомили пресслужби НАБУ та САП.

Йому закидають пропозицію хабаря (ч.3 ст.369 КК) голові ОДА Сергію Борзову в розмірі 4,7 млн грн за вирішення питання про зміну бюджетних видатків.

За даними слідства, обвинувачений в обмін на гроші планував домовитися з керівником ОДА про погашення за гроші місцевого бюджету боргів перед трьома приватними компаніями, які раніше поставили медичне обладнання на 47 млн грн одному з комунальних медичних закладів у Вінницькій області.

Алєксєєва затримали 8 жовтня 2020 року після передачі перших 200 тисяч гривень.

Його справу розглядатиме Вищий антикорупційний суд.

Ігор Алексєєв працював начальником вінницького "Укравтодору" області впродовж 2014-2016 років. Він був звільнений, отримавши три догани за невиконання службових обов’язків. У 2019 році Алєксєєв був поновлений на посаді за рішенням Верховного Суду.

З січня 2021 року САД у Вінницькій області має нового керівника Ігоря Жебелева.

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