Екскерівника вінницького "Укравтодору" будуть судити за спробу дати голові ОДА 4,7 млн гривень хабара

Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування і через антикорупційну прокуратуру передало до суду обвинувальний акт проти колишнього керівника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігоря Алєксєєва.

Про це повідомили пресслужби НАБУ та САП.

Йому закидають пропозицію хабаря (ч.3 ст.369 КК) голові ОДА Сергію Борзову в розмірі 4,7 млн грн за вирішення питання про зміну бюджетних видатків.

За даними слідства, обвинувачений в обмін на гроші планував домовитися з керівником ОДА про погашення за гроші місцевого бюджету боргів перед трьома приватними компаніями, які раніше поставили медичне обладнання на 47 млн грн одному з комунальних медичних закладів у Вінницькій області.

Алєксєєва затримали 8 жовтня 2020 року після передачі перших 200 тисяч гривень.

Його справу розглядатиме Вищий антикорупційний суд.

Ігор Алексєєв працював начальником вінницького "Укравтодору" області впродовж 2014-2016 років. Він був звільнений, отримавши три догани за невиконання службових обов’язків. У 2019 році Алєксєєв був поновлений на посаді за рішенням Верховного Суду.

З січня 2021 року САД у Вінницькій області має нового керівника Ігоря Жебелева.