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СБУ викрила військовослужбовців ЗСУ на спробі продажу зброї з частини

Йдеться про необліковану стрілецьку зброю та боєприпаси, які бійці планували незаконно вивезти з місця дислокації підрозділу.

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України викрили трьох військовослужбовців ЗСУ на спробі продажу зброї.

Мова про необліковану стрілецьку зброю та боєприпаси, які вони планували незаконно вивезти з місця дислокації підрозділу, інформує пресцентр СБУ.

Згідно з ухвалою слідчого судді Краматорського окружного суду, правоохоронці провели обшук в одному із військових підрозділів.

Під час слідчих дій, зокрема, вилучено 4 автоматичні станкові гранатомети, 2 ручні протитанкові гранатомети, кулемети та автомати Калашникова, 10 підствольних гранатометів, пістолет Макарова тощо.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Операція проводилась спільно з СУ ГУ Нацполіції у Донецькій області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері операції Об’єднаних сил.

Як повідомляли, поблизу Слов’янська знайшли схрон зі зброєю, залишений бойовиками Гіркіна.

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