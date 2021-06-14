Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України викрили трьох військовослужбовців ЗСУ на спробі продажу зброї.
Мова про необліковану стрілецьку зброю та боєприпаси, які вони планували незаконно вивезти з місця дислокації підрозділу, інформує пресцентр СБУ.
Згідно з ухвалою слідчого судді Краматорського окружного суду, правоохоронці провели обшук в одному із військових підрозділів.
Під час слідчих дій, зокрема, вилучено 4 автоматичні станкові гранатомети, 2 ручні протитанкові гранатомети, кулемети та автомати Калашникова, 10 підствольних гранатометів, пістолет Макарова тощо.
Наразі у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Операція проводилась спільно з СУ ГУ Нацполіції у Донецькій області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері операції Об’єднаних сил.
Як повідомляли, поблизу Слов’янська знайшли схрон зі зброєю, залишений бойовиками Гіркіна.