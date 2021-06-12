У Харкові біля консульства Росії Служба безпеки України розмістила банер, в якому нагадала про героїчну оборону Донецького аеропорту українськими "кіборгами".

Фото: t.me/kharkiv_1654

Таким оригінальним способом вирішили "привітати" дипломатичне представництво країни-агресора з нагоди Дня Росії, який відзначають сьогодні, 12 червня.

Інформацію про це оприлюднив Telegram-канал "Харьков 1654", передає ТСН.

На банері написали: "Стримували фашистів":

Данія - 6 годин;

Нідерланди - 6 днів;

Бельгія - 8 днів;

Польща - 36 днів;

Франція - 43 дні;

Будинок Павлова (Сталінград) - 58 днів;

Донецький аеропорт - 242 дні.

Нагадаємо, торік СБУ до Дня Росії розмістила білборди з гербом контррозвідки біля дипломатичних установ РФ. У Харкові на будівлі біля генконсульства з'явився патріотичний мурал.

Героїчне протистояння між силами АТО і бойовиками в Донецькому аеропорту ім. Прокоф'єва почалося в травні 2014 року, оборона об'єкта тривала 242 дні.

Аеропорт обстрілювали з артилерії, "Градів", мінометів і танків, працювали снайпери. "Кіборгами" українських військових назвали самі терористи. Оскільки тільки роботи здатні вистояти в таких важких умовах.

19-20 січня 2015 року в результаті підриву бойовиками колон, які тримали перекриття аеропорту, загинули близько 60 бійців. 21 січня 2015 року сили АТО пішли з ДАП через руйнування об'єкта.

Загалом кількість загиблих військовослужбовців ЗСУ за час оборони ДАП з вересня 2014 року до січня 2015 року склала 109 осіб.

Рік тому підрив бойовиками опор ДАП у 2015 році виділили в окрему кримінальну справу. Це другий зареєстрований факт віроломства бойовиків після Іловайської трагедії.