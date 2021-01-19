Зеленський ініціює повний аудит тарифів

Передусім це стосується саме тарифів на опалення, побутовий газ та користування пасажирським транспортом.

Президент Володимир Зеленський доручив заступнику керівника Офісу Президента Кирилу Тимошенку провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

За дорученням Зеленського, Тимошенко має зіставити ціноутворення за різні проміжки часу, а також отримати вичерпні роз’яснення від відповідних керівників на місцях щодо завищених тарифів та щодо тарифної політики в цілому. Передусім це стосується саме тарифів на опалення, побутовий газ та користування пасажирським транспортом.

"Окрему увагу слід приділити таким специфічним непрозорим “тарифним проектам” окремих очільників міст, як стягнення коштів за евакуацію авто, за користування загальнодоступними частинами громадського простору тощо", - йдеться у повідомленні.

Приводом для такого рішення Зеленського, як зазначається, стала поява в публічному просторі "різних спекулятивних заяв" щодо формування тарифів на рівні міст і сіл країни, а також "безпідставні спроби окремих представників місцевої влади обґрунтувати перед суспільством додаткове зростання тарифів понад рівень, який уже викликає значні питання з точки зору справедливості".

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 18 січня до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр.

19 січня Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів. Зниження склало 5%-30%, тарифи цих компаній тепер складатимуть 1,66-1,79 грн (без ПДВ).