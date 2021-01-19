Митрополит Київській та всієї України Епіфаній освятив воду Дніпра у київському Гідропарку з нагоди святкування Хрещення Господнього.
Чин великого освячення води предстоятель помісної української церкви звершив біля каплиці Хрещення Господнього, повідомляє пресслужба ПЦУ.
Митрополиту Епіфанію співслужили архієпископ Вишгородський Агапіт та духовенство.
Участь у богослужінні взяли представники місцевої влади, громадські діячі, миряни.
"На завершення відправи митрополит Епіфаній освятив води Дніпра й окропив присутніх освяченою хрещенською водою", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляли, незважаючи на карантин і морози, кияни купалися у хрещенській воді. Однак охочих стрибнути в ополонку було значно менше, ніж у попередні роки.