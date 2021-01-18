У Дніпрі через морози та карантин скасували масові купання на Водохреща

Влада міста закликала громадян не занурюватися у холодну воду і не провокувати стрес для організму.

У Дніпрі на Водохреще, 19 січня, не буде організовано місць масового купання. Також через карантинні обмеження цьогоріч скасовано загальноміські святкові заходи.

Про це повідомляється на сайті міськради.

Також у Дніпропетровської єпархії Української православної церкви повідомили, що цього року не відбудеться традиційний хресний хід до річки, а о свячену воду можна буде набрати біля храмів.

У департаменті охорони здоров’я населення закликали жителів міста відмовитися від занурень в ополонку.

"Занурення під час низької температури повітря та води може спровокувати стрес для організму людини, а також різні ускладнення для здоров’я. Серед іншого можуть загостритися хронічні захворювання (серцево-судинні, хвороби бронхів, легень, атеросклероз тощо), а також розвинутися недуги верхніх дихальних шляхів, ГРВІ, порушення кровообігу у нижніх кінцівках (аж до гангрени), інфаркти, інсульти тощо. Окрім того, не рекомендовано занурюватися у водойми у період пандемії, оскільки людина може переносити коронавірусну хворобу у легкій формі або зовсім безсимптомно, а холодна температура води й повітря може суттєво ускладнити перебіг вірусної інфекції, що несе безпосередню загрозу життю людини", – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, раніше у ПЦУ нагадали, що купання в ополонці на Водохреща не є "давньою українською традицією", не призводить до духовного очищення і не "змиває" гріхи.