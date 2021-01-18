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Шмигаль: Україна може отримати в рамках COVAX три різні вакцини

Окремо тривають переговори ще з шістьма виробниками.

Шмигаль: Україна може отримати в рамках COVAX три різні вакцини
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна може отримати в рамках ініціативи COVAX три різні вакцини від ковіду.

"Ми є учасниками всесвітньої ініціативи COVAX, а також зверталися до всіх наших партнерів щодо необхідності поставки перших партій вакцини якомога скорше. Наразі можу стверджувати, що ці перемовини дали всій результат – Україна буде мати вакцину не пізніше лютого. На сьогодні є змога обирати з трьох вакцин, і скорше за все, в перших партіях ми будемо мати якраз три різні вакцини. Всі вони однозначно будуть ліцензовані в Україні, однозначно будуть  схвалені ВООЗ і в інших країнах. Тобто, це будуть вакцини з підтвердженим відсотком ефективності", - сказав Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

Крім того, Шмигаль розказав, що Україна веде перемовини з шістьма виробниками вакцин, які знаходяться на другій і третій стадіях клінічних досліджень. Що це за компанії, він не сказав, пославшись на угоди про нерозголошення.

Нагадаємо, що станом на 16 січня вакцинація від COVID-19 стартувала вже у 46 країнах.

Україна розраховує приєднатися до них у лютому, коли надійдуть перші партії вакцини в рамках ініціативи COVAX. Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив LB.ua, що це може бути вакцина Pfizer. В цілому в рамках COVAX Україна може отримати 8-16 мільйонів доз вакцини (не обов'язково Pfizer).

Окремо Україна купила 1,9 млн доз китайської вакцини-кандидата від компанії Sinovac. Українська компанія "Лекхім" планує налагодити виробництво цієї вакцини у 2022 році. Але умовою для постачання цієї вакцини є її ефективність не нижче 70%. 

Результати третього етапу клінічного випробування вакцини Coronavac демонструють ефективність 65,3%, порівняно з 91,25% під час аналогічного випробування в Туреччині, та 78% – у Бразилії. Висновок третьої фази клінічних досліджень від Sinovac очікуються найближчим часом. Якщо вона буде недостатньо ефективною, Україна отримає назад сплачені кошти

Поки що препарат від Sinovac дозволили до використання в Бразилії. 

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