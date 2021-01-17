Ще 53 українських військових захворіли на коронавірус

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 10 осіб.

За минулу добу, 16 січня у Збройних Силах України зареєстровано 53 нові випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у командуванні Медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 10 осіб.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 43 особи.

Станом 17 січня в Збройних Силах України на ковід хворіє – 808 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 14131 особа, летальних випадків – 38.

“На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 20 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 3 особи”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України оновило індикаторні показники регіонів зі значним поширенням COVID-19.

За минулу добу, 16 січня в Україні виявили 5 990 нових випадків коронавірусу, одужало 8 777 осіб. Зафіксовано 116 летальних випадків.