ВООЗ виступила проти обов'язкової вакцинації від COVID при міжнародних поїздках

Вплив вакцин на скорочення передачі вірусу поки невідомий, а доступність вакцин в цей час занадто обмежена.

Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо надзвичайної ситуації виступив проти запровадження вимоги обов'язкової вакцинації або наявності імунітету при міжнародних поїздках.

Про це у п’ятницю, 15 січня, повідомляє пресслужба ВООЗ.

"Враховуючи, що вплив вакцин на скорочення передачі вірусу поки невідомий, а доступність вакцин в цей час занадто обмежена, комітет рекомендував країнам не вимагати докази вакцинації від прибуваючих мандрівників", - йдеться в повідомленні.

Також у ВООЗ закликали країни застосовувати скоординовані заходи щодо забезпечення безпечних поїздок.

Нагадаємо, в листопаді австралійська авіакомпанія запропонувала зробити вакцинацію від COVID-19 обов'язковою для всіх мандрівників.

У зв’язку з поширенням коронавірусної недуги всі країни запровадили особливі вимоги до перетину кордону.