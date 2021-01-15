За добу в Україні виявили 8 199 нових випадків ковіду, госпіталізовано 2 152 особи

За минулу добу в Україні зафіксували 8 199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 236 дітей та 315 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 2 152 особи. 166 пацієнтів померли, 10 328 осіб - одужали. За добу було здійснено 49 596 тестувань, зокрема методом ПЛР – 30 225, методом ІФА – 19 371.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 146 963 особи, 847 391 пацієнт одужав. Від ускладнень померли 20 542 особи. Всього було проведено 5 905 076 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.

Статистика у регіонах за добу:

м. Київ – 896 випадків;

Вінницька область – 209 випадків;

Волинська область – 127 випадків;

Дніпропетровська область – 533 випадки;

Донецька область – 443 випадки;

Житомирська область – 214 випадків;

Закарпатська область – 100 випадків;

Запорізька область – 629 випадків;

Івано-Франківська область – 173 випадки;

Київська область – 588 випадків;

Кіровоградська область – 78 випадків;

Луганська область – 179 випадків;

Львівська область – 525 випадків;

Миколаївська область – 489 випадків;

Одеська область – 592 випадки;

Полтавська область – 287 випадків;

Рівненська область – 242 випадки;

Сумська область – 344 випадки;

Тернопільська область – 191 випадок;

Харківська область – 310 випадків;

Херсонська область – 121 випадок;

Хмельницька область – 146 випадків;

Черкаська область – 281 випадок;

Чернівецька область – 227 випадків;

Чернігівська область – 275 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, головний санлікар Віктор Ляшко раніше повідомив, що Україна в лютому отримає вакцину від ковіду, це може бути Pfizer.

Він також зазначив, що Україна нічим не ризикує у випадку з закупленою в Китаї вакциною від компанії Sinovac, ефективність якої дослідження в Бразилії показали на рівні 50,38%. Україна погодилася закупити цей препарат за умови ефективності від 70%.

Раніше повідомлялося, що якщо ефективність третьої фази клінічних випробувань китайської вакцини буде нижчою від 70%, виробник поверне Україні кошти.

Перший етап вакцинації в Україні передбачає щеплення пріоритетних груп населення, зокрема медичних працівників. Ознайомитися з планом вакцинації можна тут. Першочергово вакцинуватимуть лікарів, які працюють з пацієнтами, хворими на ковід. Щеплення буде добровільним і оплачуватиметься державою.

9 листопада BioNTech і Pfizer оголосили про 90%-ву ефективність своєї вакцини. Нею уже розпоцали вакцінацію у США, Великобританії, країнах ЄС та з лютого в Молдові.