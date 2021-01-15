За добу в Україні виявили 8 199 нових випадків ковіду, госпіталізовано 2 152 особи

За минулу добу в Україні зафіксували 8 199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 236 дітей та 315 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 2 152 особи. 166 пацієнтів померли, 10 328 осіб - одужали. За добу було здійснено 49 596 тестувань, зокрема методом ПЛР – 30 225, методом ІФА – 19 371.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 146 963 особи, 847 391 пацієнт одужав. Від ускладнень померли 20 542 особи. Всього було проведено 5 905 076 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.
Статистика у регіонах за добу:
- м. Київ – 896 випадків;
- Вінницька область – 209 випадків;
- Волинська область – 127 випадків;
- Дніпропетровська область – 533 випадки;
- Донецька область – 443 випадки;
- Житомирська область – 214 випадків;
- Закарпатська область – 100 випадків;
- Запорізька область – 629 випадків;
- Івано-Франківська область – 173 випадки;
- Київська область – 588 випадків;
- Кіровоградська область – 78 випадків;
- Луганська область – 179 випадків;
- Львівська область – 525 випадків;
- Миколаївська область – 489 випадків;
- Одеська область – 592 випадки;
- Полтавська область – 287 випадків;
- Рівненська область – 242 випадки;
- Сумська область – 344 випадки;
- Тернопільська область – 191 випадок;
- Харківська область – 310 випадків;
- Херсонська область – 121 випадок;
- Хмельницька область – 146 випадків;
- Черкаська область – 281 випадок;
- Чернівецька область – 227 випадків;
- Чернігівська область – 275 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, головний санлікар Віктор Ляшко раніше повідомив, що Україна в лютому отримає вакцину від ковіду, це може бути Pfizer.
Він також зазначив, що Україна нічим не ризикує у випадку з закупленою в Китаї вакциною від компанії Sinovac, ефективність якої дослідження в Бразилії показали на рівні 50,38%. Україна погодилася закупити цей препарат за умови ефективності від 70%.
Раніше повідомлялося, що якщо ефективність третьої фази клінічних випробувань китайської вакцини буде нижчою від 70%, виробник поверне Україні кошти.
Перший етап вакцинації в Україні передбачає щеплення пріоритетних груп населення, зокрема медичних працівників. Ознайомитися з планом вакцинації можна тут. Першочергово вакцинуватимуть лікарів, які працюють з пацієнтами, хворими на ковід. Щеплення буде добровільним і оплачуватиметься державою.
9 листопада BioNTech і Pfizer оголосили про 90%-ву ефективність своєї вакцини. Нею уже розпоцали вакцінацію у США, Великобританії, країнах ЄС та з лютого в Молдові.