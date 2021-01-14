У ВООЗ вважають, що другий рік пандемії може виявитися важчим за перший

У ВООЗ вважають, що після свят у деяких країнах ситуація з COVID-19 значно погіршиться, перш ніж стане кращою.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що другий рік пандемії коронавірусу може виявитися важчим за перший.

Про це повідомив в інтерв'ю CTV News директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

"Ми вступаємо в другий рік пандемії, він може бути важчим, враховуючи динаміку передачі вірусу і деякі проблеми, які ми спостерігаємо", - сказав Райан.

За його словами, у Північній півкулі, особливо в Європі та Північній Америці, фахівці спостерігали ідеальний сезонний шторм - холод, люди заходять усередину приміщень, соціальне змішання, що посилилося, та поєднання факторів, які спричинили збільшення передачі вірусу у багатьох країнах.

Також технічний керівник програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Марія Ван Керхове зазначила, що після свят у деяких країнах ситуація з COVID-19 значно погіршиться, перш ніж стане кращою.

Нагадаємо, на тлі поширення коронавірусу багато країн світу посилюють обмежувальні заходи. так, вчора стало відомо, що в Італії через COVID-19 надзвичайний стан продовжать до травня.

Позавчора Малайзія через коронавірус ввела надзвичайний стан більш ніж на пів року. Режим надзвичайного стану посилює повноваження прем'єр-міністра та уряду. Зокрема, дозволяє їм самостійно ухвалювати закони та припиняти роботу парламенту. У столиці країни та ще у п'яти штатах із середи будуть введені суворі обмеження. Буде припинена робота магазинів, забороняються переміщення між регіонами країни щонайменше на два тижні.