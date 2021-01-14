Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Захист неба України. Можливості на сьогодні та завтра
Захист неба України. Можливості на сьогодні та завтра
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Степанов прокоментував ефективність вакцини Sinovac
Степанов прокоментував ефективність вакцини Sinovac
Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У ВООЗ вважають, що другий рік пандемії може виявитися важчим за перший

У ВООЗ вважають, що після свят у деяких країнах ситуація з COVID-19 значно погіршиться, перш ніж стане кращою.

У ВООЗ вважають, що другий рік пандемії може виявитися важчим за перший
Фото: EPA/UPG

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що другий рік пандемії коронавірусу може виявитися важчим за перший.

Про це повідомив в інтерв'ю CTV News директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

"Ми вступаємо в другий рік пандемії, він може бути важчим, враховуючи динаміку передачі вірусу і деякі проблеми, які ми спостерігаємо", - сказав Райан.

За його словами, у Північній півкулі, особливо в Європі та Північній Америці, фахівці спостерігали ідеальний сезонний шторм - холод, люди заходять усередину приміщень, соціальне змішання, що посилилося, та поєднання факторів, які спричинили збільшення передачі вірусу у багатьох країнах.

Також технічний керівник програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Марія Ван Керхове зазначила, що після свят у деяких країнах ситуація з COVID-19 значно погіршиться, перш ніж стане кращою.

Нагадаємо, на тлі поширення коронавірусу багато країн світу посилюють обмежувальні заходи. так, вчора стало відомо, що в Італії через COVID-19 надзвичайний стан продовжать до травня

Позавчора Малайзія через коронавірус ввела надзвичайний стан більш ніж на пів року. Режим надзвичайного стану посилює повноваження прем'єр-міністра та уряду. Зокрема, дозволяє їм самостійно ухвалювати закони та припиняти роботу парламенту. У столиці країни та ще у п'яти штатах із середи будуть введені суворі обмеження. Буде припинена робота магазинів, забороняються переміщення між регіонами країни щонайменше на два тижні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також