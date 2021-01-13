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МОЗ: цього року в Україні запровадять цивільну аеромедичну евакуацію

У лютому і квітні міністерство ініціює запуск двох пілотних проектів - у Львові та Києві.

МОЗ: цього року в Україні запровадять цивільну аеромедичну евакуацію
Архівне фото
Фото: facebook/Volodymyr Hontar

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в лютому цього року в Україні буде запущено проєкт єдиного аеромедичного простору.

Про це він повідомив на брифінгу. 

"Ми запускаємо такий проєкт як створення єдиного аеромедичної простору України. Це дуже важливий елемент, зокрема, з точки зору розвитку системи трансплантації", - зазначив Степанов

За його словами, в лютому і квітні МОЗ ініціює запуск двох пілотних проєктів - у Львові та Києві - після ухвалення відповідної постанови Кабміном.

Проєкт передбачатиме залучення судів авіаційної системи МВС, зокрема літаків і вертольотів Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції, які цілодобово чергуватимуть разом з бригадами служби екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, в Україні вперше провели аеромедичну евакуацію у лютому 2019 року - на спеціальному літаку дівчинку 2006 року народження у тяжкому стані транспортували з Краматорська до Києва.

У липні 2018 року МВС України підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H225, H145, Н125. Крім вертольотів, на базі створеного державного сервісного центру Україна отримає технічний супровід - сервісне обслуговування, інструкторів і техніків, а також навчання: підготовку екіпажів та інструкторів, які надалі будуть самі навчати персонал.

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