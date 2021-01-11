"Лекхім" уклав угоду на 5 млн доз китайської вакцини Sinovac

Виробництво вакцин у Харкові мають намір налагодити у 2022 році.

Група фармацевтичних компаній "Лекхім" уклала угоду на постачання в Україну 5 млн доз вакцини проти COVID-19 з китайським виробником вакцин Сіновак (Sinovac Biotech).

Відповідна інформація оприлюднена на сайті компанії.

"Згідно з цією угодою група фармацевтичних компаній "Лекхім" є офіційним та ексклюзивним постачальником вакцини CoronaVac (Sinovac Biotech) в Україну", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вже у березні 2021 року Україна зможе отримати вакцину проти коронавірусу виробництва Sinovac Biotech, ефективність якої доведена клінічними дослідженнями, а у 2022 році - налагодити виробництво вакцини на українському підприємстві ПрАТ "Лекхім-Харків".

"Крім продажу вакцини CoronaVac китайського виробництва, співробітництво передбачає організацію масштабного виробництва готових лікарських форм вакцин (в тому числі CoronaVac) з 2022 року в Україні («Лекхім-Харків»), а з 2025 року планується організувати повний цикл виробництва основного переліку вакцин", - сказано в повідомленні.

Китайська компанія Сіновак (Sinovac Biotech) була заснована у Пекіні в 2001 році. Компанія виготовляє від 300 до 500 млн доз на рік шість типів різних вакцин для людей та тварин.

Група компаній "Лекхім" - фармацевтична компанія, заснована у 1992 році. До складу групи компаній "Лекхім" входять три підприємства: ПрАТ "Технолог" (м. Умань) (на завершальній стадії отримання прекваліфікації ВООЗ), АТ "Лекхім-Харків" (м. Харків) та управляюча компанія АТ "Лекхім" (м. Київ). Група компаній "Лекхім" постачає свою продукцію в 34 країни світу (СНГ, ЄС, Великобританія, Азія та Африка).

Нагадаємо, 30 грудня Міністерство охорони здоров’я України уклало контракт про постачання 1,9 мільйона доз вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech.

Вакцина Sinovac менш ефективна, ніж вакцини, розроблені Moderna Inc. і спільно Pfizer Inc. і BioNTech SE, ефективність яких склала 94,5% і 95% відповідно. Але її можна зберігати в стандартному холодильнику, що спрощує і здешевлює транспортування і зберігання в менш розвинених країнах.

Результати третього етапу клінічного випробування вакцини Coronavac в Індонезії продемонстрували ефективність 65,3%, порівняно з 91,25% під час аналогічного випробування в Туреччині, та 78% – у Бразилії.

Голова ДП "Медзакупівлі" заявив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України, перевищивши повноваження.

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації. За словами керівника ОПУ Андрія Єрмака, Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин від COVID-19, крім Росії.