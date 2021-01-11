За добу виявили 4 288 нових випадків ковіду, одужало на понад пів тисячі людей більше

За минулу добу зафіксували 4 288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 133 дитини і 184 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 372 особи. 68 пацієнтів померли. Одужало 4 819 осіб.

За добу було здійснено 16 061 тестування, зокрема методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4 018.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 119 314 осіб, одужало 796 417. Від ускладнень захворювання померло 19 835 пацієнтів. Усього було проведено 5 781 951 тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), м. Києві (371), Київській (365), Одеській (312) і Миколаївській (293) областях.

Статистика в регіонах:

м. Київ – 371 випадок;

Вінницька область – 97 випадків;

Волинська область – 103 випадки;

Дніпропетровська область – 243 випадки;

Донецька область – 153 випадки;

Житомирська область – 120 випадків;

Закарпатська область – 44 випадки;

Запорізька область – 458 випадків;

Івано-Франківська область – 92 випадки;

Київська область – 365 випадків;

Кіровоградська область – 12 випадків;

Луганська область – 140 випадків;

Львівська область – 160 випадків;

Миколаївська область – 293 випадки;

Одеська область – 312 випадків;

Полтавська область – 217 випадків;

Рівненська область – 88 випадків;

Сумська область – 160 випадків;

Тернопільська область – 103 випадки;

Харківська область – 96 випадків;

Херсонська область – 159 випадків;

Хмельницька область – 41 випадок;

Черкаська область – 229 випадків;

Чернівецька область – 153 випадки;

Чернігівська область – 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні від коронавірусу одужало на 281 людину більше, ніж захворіло.

18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 4 мільйонів людей. 12 грудня Україна отримала від компанії офіційне схвалення запиту.

Україна отримає вакцину кількома партіями. Перший транш складатиметься з 1,2 млн доз.

30 грудня Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання в Україну 1,9 мільйона доз вакцини виробництва китайської компанії Sinovac Biotech проти коронавірусу. Йдеться про закупівлю 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу.

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців.