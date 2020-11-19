Обсяг першої партії вакцини від коронавірусу складе 1,2 млн доз, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна отримає від COWAX вакцину від коронавірусу кількома партіями. Перший транш складатиметься з 1,2 млн доз.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

"Планується, що Україна отримуватиме майбутню вакцину проти COVID-19 декількома траншами. Обсяг першого траншу, наданого COVAX, становитиме майже 1 млн 200 тис. доз", - приводить слова голови МОЗ пресслужба міністерства.

Нагадаємо, 18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 4 мільйонів людей.

Додаткові вакцини, які зможе закупити Україна, коштуватимуть близько 7 доларів. Курс вакцинації від коронавірусу, який складатиметься з двох доз, коштуватиме близько 14 доларів. Це майже 400 гривень.

Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року.