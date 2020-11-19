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Парубій повідомив, що захворів на ковід

Ексголова Верховної Ради пішов на самоізоляцію.

Парубій повідомив, що захворів на ковід
Фото: 24tv.ua

Колишній спікер Верховної Ради, нардеп Андрій Парубій захворів на коронавірус.

Про це він повідомив у фейсбуці.

Він зазначив, що повідомив про захворювання усім, з ким контактував останнім часом, а сам - пішов на самоізоляцію.

"Отримав позитивний результат тесту на короновірус. Повідомив про це усім, з ким контактував останніми днями. Почуваю себе добре, однак повністю самоізолююся. Усім бажаю здоров‘я і максимального дотримання заходів безпеки", - написав Парубій.

Нагадаємо, нинішній спікер парламенту Дмитро Разумков також захворів на ковід. Віцеспікер  Руслан Стефанчук також  повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. Засідання Ради веде віцеспікерка Олена Кондратюк.

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